Balanca št. 29: Bilanca stanja tri dirke pred koncem sezone

Zdi se, da sta dovolj hitrosti za ponovitev dobre dirke našla le oba Suzukijeva dirkača, ki sta zasedla drugo in tretje mesto. Alex Rins je z dvema dobrima dirkama v Aragoniji zopet realni kandidat za naslov prvaka, njegovemu moštvenemu tovarišu Joanu Miru pa kaže še bolje, saj v točkovanju letošnjega prvenstva vodi in je najresnejši kandidat za naslov svetovnega prvaka. Lahko Mir postane svetovni prvak brez ene same zmage v letošnji sezoni? O tem se sprašujemo tudi mi v tokratni Balanci, pogovarjali pa smo se tudi o tem, ali je Suzuki res najboljši motor letošnje sezone. Oba njegova dirkača sta konstantna in vseskozi blizu vrha, a dejstvo je, da so Yamahini dirkači zmagali na šestih izmed enajstih letošnjih dirk. Franco Morbidelli je prvi junak nedeljske dirke in tudi on se je z zmago vrnil med kandidate za letošnji naslov prvaka. Poleg dveh Suzukijev se boj za krono najboljšega letos lahko tako odvija tudi med obema dirkačema poltovarniškega moštva Petronas Yamahe, čeprav je tokrat z zadržano vožnjo in slabim rezultatom znova razočaral Fabio Quartararo . Pa ne sam on – tudi to nedeljo so bili namreč povsem na tleh Ducatijevi vozniki.

Johann Zarco je bil najhitrejši dirkač za znamko iz Bologne, oba tovarniška dirkača pa sta zabeležila slab in podpovprečen vikend. Enako velja za Hondine dirkače, nastopov katerih pa v Balanci tokrat ne štejemo med razočaranja. Honda kaže občuten napredek in zdi se, da je motocikel sedaj bolj konkurenčen in bolje vozen. Takaaki Nakagami je bil najhitrejši dirkač vikenda in je bil na prostih treningih in kvalifikacijah premočan za konkurente. No, žal se je z dirke poslovil v prvem krogu in po koncu razočaran priznal, da je napako storil sam in da je bil psihični pritisk zanj prevelik. Svoje prve zmage pa si je preveč želel tudiAlex Marquez, ki je navdušil na dirki pred tednom dni. Tudi Marquez je tokrat računal na zmago in tudi on je pod težo pritiska storil napako in padel. A nobenemu od dveh Hondinih dirkačev ne gre očitati pomanjkanja srčnosti in požrtvovalnosti. Ob zaključku sezone, ko se zdi, da bodo za naslov prvaka močno taktizirali številni dirkači, so posamezniki, kot sta Marquez in Nakagami, dobrodošla popestritev za zadnje tri dirke. Ja, zaključek prvenstva bo napet in če vas zanima, kako ga vidimo mi, si oglejte najnovejšo epizodo Balance.