Marc Marquez svojo sprintersko prevlado nadaljuje tudi na Madžarskem

Marc Marquez je dirko začel odločno in že v uvodnih metrih povedel, s tem pa se izognil drami, ki se je odvijala za njim. Fabio Quartararo je bil v prvem ovinku nekoliko preoptimističen pri prehitevanju in zadel ob Eneo Bastianinija ter končal v pesku.
Napeto je bilo tudi na repu karavane, ko sta po trku dirko končala tudi Johann Zarco in Bastianini.
Ob drami v ozadju sta največ pridobila Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli, ki sta se prebila na drugo oziroma tretje mesto, jima je pa vodilni Marquez že v prvem krogu ušel na približno sekundo prednosti. Visoko četrto mesto je držal Luca Marini, ki s Hondo na zadnjih dirkah nakazuje dvig forme.
Na prvih treh mestih se ni dogajalo več veliko, Marquez je ciljno črto rutinirano prečkal kot prvi, medtem ko tudi Di Giannantonio in Morbidelli stopničk nista spustila več spustila iz rok.
Več bojev pa smo spremljali v ozadju. Četrto mesto Marinija je ogrožal Fermin Aldeguer, blizu je bil tudi Joan Mir. A Italijana do konca dirke nista uspela ugnati in Marini je s četrtim mestom prišel do svojega najboljšega sprinterskega rezultata s Hondo.
Pedro Acosta je boj za mesto v deseterico končal na tleh, svojega dneva pa nista imela niti Alex Marquez in Francesco Bagnaia. Alex je sicer vknjižil dve točki z osmim mestom, Bagnaia pa je s trinajstim mestom ostal celo brez točk.
