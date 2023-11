Bastianini ali Martin? Odločitev bo sprejelo vodstvo in ne dirkača

Glede tega je eden vodilnih mož Ducatija Tardozzi neomajen in dokaj neposreden. "Martin in Bastianini sta dirkača Ducatija. To je osnova. In posledično smo mi tu, da odločamo o njuni prihodnosti. Vodstvo ekipe bo sprejelo odločitev za naslednjo sezono in ne dirkača, kot to nekateri veselo pišejo," je za Corriere Dello Sport razpredal Tardozzi. "Nič še ni dokončnega, nismo še sprejeli odločitve in mislim, da bo le-ta padla po koncu sezone. Vzeli si bomo čas," nadaljuje Tardozzi in ne postavlja nikogar v pole position. "Odločitev bo trezna in preudarna in v smer najboljše možne izpeljave za ekipo. karte bomo postavili na mizo in se nato odločili."