Bastianini: Če bom imel sovražnike v motoGP, bom to sprejel

"MotoGP se je korenito spremenil, odkar sem se mu pridružil. V preteklosti je bilo veliko sovraštva med dirkači, a danes ni tako. Ali je to dobro ali slabo, ne vem. Zame je pomembno, da se zabavam in imam dobre bitke na stezi. Če je odnos med nami tekmeci dober, je super. Če bo sovraštvo, bom to sprejel. A v tem trenutku ne bi o nikomer spregovoril žalega," je dejal Bastianini.

Že v sezoni 2022 so v zaključku prvenstva ob dvobojih Bagnaie in Bastaininija mnogi špekulirali, ali se je Ducati vmešal v njun dvoboj, da bi s tem poznejšemu svetovnemu prvaku pomagal do lovorike. "Veliko se je govorilo o tem, ko sem se dogovoril za svoj prestop v tovarniški ekipi. Ker sva dva Italijana na italijanskem motociklu in je to velika stvar. A med nama je od nekdaj veliko spoštovanje. Tudi tekmovalnost, seveda. Na koncu koncev vsak dirka zase, a nimava težav s sobivanjem," še pravi in dodaja, da bosta skupaj z Bagnaio skušala razviti čim boljši motocikel, šele nato bosta tekmeca.