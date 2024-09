Bastianini: Ko začutiš, da lahko zmagaš, moraš to enostavno narediti

Precej dramatično dogajanje na motociklistični dirki v Misanu je zaokrožila zmaga Italijana Enee Bastianinija. Ta je do prvega mesta prišel v zadnjem krogu, ko je s precej tveganim manevrom s steze nekoliko zrinil do takrat vodilnega Jorgeja Martina. Slednji je po dirki povedal kar nekaj krepkih na ta račun, mnenju pa se je pridružil tudi tretjeuvrščeni Marc Marquez, ki mu je z napako in odstopom stopničke podaril Francesco Bagnaia. Skratka, veliko dogajanja tako na kot tudi zunaj steze VN Emilije-Romanje.

Enea Bastianini FOTO: X icon-expand

Zmaga pred domačimi navijači je vedno nekaj posebnega, tudi zaradi tega se nedeljski zmagovalec v Misanu ne obremenjuje preveč z mnenji drugih dirkačev. "Ja, zagotovo lahko rečem, da je danes zares ena posebna nedelja. V soboto sem veliko razmišljal in veliko delal na tem, kako naj bom danes konkurenčen na stezi. Danes dopoldan pa sem bil še precej bolj prepričan, da vse skupaj lahko izpeljem. Jorge (Martin) je bil precej močan, odpeljal je fantastično. V zadnjem krogu pa sem začutil svojo priložnost in videl nekaj prostora ... in na koncu sem zmagal. Vse skupaj je bilo precej težavno, toda ko začutiš, da lahko zmagaš dirko, potem moraš to enostavno narediti. Bilo je nekoliko na meji vse skupaj, toda konec koncev je bila to edina izbira. Zame je bila to dejansko edina priložnost in možnost. Seveda je bilo tudi zaradi tega na koncu vse skupaj precej čustveno, manever mi je uspel ravno na tistem delu, kjer so tudi moji najzvestejši navijači. Želim si preživeti celoten dan z njimi, mojimi podporniki, zares je vse skupaj fantastično. Želim, da moja ekipa čim bolj uživa to zmago."

Tako dobro volje po dirki pa zagotovo ni bil vodilni v prvenstvu, ki je prepričan, da bi si zmago zaslužil sam. "Zagotovo lahko rečem, da je za nami dober vikend. Bil sem konkurenčen in precej hiter na stezi. Sicer mislim, da sem si danes zaslužil zmago. In če je Enea (Bastianini) že naredil to potezo, potem bi jo lahko naredil vsaj tako, da se me ne bi dotaknil. Ampak mislim, da nima več smisla razpravljati o tem, ker ne bomo nič spremenili. Mislim, da je najbolje, da se osredotočimo na pozitivne stvari, tako da lahko rečem, da sem s svojim nastopom zadovoljen in se počutim precej močno pred prihajajočim motociklističnim vikendom v Indoneziji. Tamkajšnja steza mi zelo ustreza, veselim se nastopanja tam. Želim ostati osredotočen samo na moje dirkanje, saj veste, vedno je veliko nepotrebnih distrakcij od vsepovsod. Razmišljati moram samo o dirkanju, saj precej slabo prenašam stresorje iz okolja," nekoliko razočarano pravi Jorge Martin, ki je dirko zaključil kot drugi.