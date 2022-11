Bastianini: Leta 2017 sem želel vreči puško v koruzo

Italijanski dirkač v elitnem razredu motoGP Enea Bastianini je eno od odkritij pred kratkim končane motociklistične sezone. Italijan je bil skorajda do zadnje dirke celo v igri za laskavi naslov, ki je na koncu odšel v roke rojaku, po novem tudi kolegu v ekipi Ducatija, Francescu Bagnaii. Štiri zmage v kraljevem razredu in selitev v tovarniško ekipo rdečih iz Borga Panigaleja 24-letnega Rimljana uvrščajo med bolj vroče kandidate za naslov prvaka v prihodnji sezoni.

icon-expand Enea Bastianini FOTO: AP

Enea Bastianini bo naslednje leto nastopal za elitno ekipo Ducatija. Rimljan je konec avgusta prejel fantastično novico, ki jo je čakal vse od začetka motociklistične kariere.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Ta pa, kot sporoča v izčrpnem pogovoru s časnikom Corriere Dello Sport, ni bila vedno posuta z rožicami. Še več ... "Pisalo se je leto 2017, ko sem imel vsega dovolj, ko nisem videl več svetle prihodnosti in sem želel vreči puško v koruzo. Spomnim se, bilo je v Mugellu in bil sem objokan," je bil brez dlake na jeziku petkratni zmagovalec dirk v lanski sezoni Bastianini. "Nikakor nisem mogel razviti hitrosti. Bil sem nemočen in nisem videl izhoda iz krize. Nato pa sem se spomnil dedka, mojega "mentorja", človeka, ki je zaslužen, da sem se sploh odločil za motociklizem. Pri treh letih me je namreč odpeljal na dirko in vse ostalo je preteklost," je pogovor za Corriere Dello Sport nadaljeval Bastianini in se spomnil tistega grenkega obdobja v karieri, ko ni našel rešitve.

icon-expand Enea Bastianini je v letu 2022 dosegel štiri zmage med dirkaško elito. FOTO: AP

"Takrat sem predzadnjič v življenju jokal. Bile so to solze žalosti in nemoči. Spomnim se, bilo je v Mugellu." A hitro je posijalo sonce ... "Kot pravim, hvala najbližjim, posebej dedku, da so mi pomagali odgnati črne misli," nadaljuje Bastianini in priznava, da je tudi v minuli sezoni jokal. Za razliko od leta 2017 v Mugellu pa so bile tokrat to solze sreče ...

"Ni me sram priznati. Ob prvi zmagi v karieri, bilo je letos v Katarju, sem potočil kar nekaj solz. Takšen pač sem, čustven in tega ne skrivam. Morda bi bilo bolje včasih zadržati in kontrolirati čustva, a potem to ne bi bil jaz," trdi Bastianini, ki bo od leta 2023 član tovarniške Ducatijeve ekipe in si bo ekipo delil z novopečenim svetovnim prvakom Francescom Bagnaio. "Od otroštva sanjam, da bom član dirkaške karavane in to mi je uspelo. Morda bom v prihodnje sanjal kaj drugega, toda za zdaj živim te moje sanje. Vstop v tovarniško ekipo Ducatija je vrhunec mojih sanj," pravi v Riminiju rojeni Bastianini, ki je v tej sezoni dosegel štiri zmage na dirkah za VN Katarja v Dohi, Amerik v Austinu in Francije v Le Mansu.

Novopečeni prvak razreda motoGP Francesco Bagnaia je v karieri dosegel enajst zmag v razredu motoGP. Sedem letos in štiri lani.

"Ena lepša in bolj pomembna od druge. Seveda, prva je prva, toda tudi vse druge postavljam enako visoko na polico domače sobe," je bil slikovit 23-letni Italijan, ki kot največji dosežek v karieri vendarle izpostavlja naslov iz leta 2020. "To je bil mejnik v karieri. Dokazal sem sebi in drugim, da zmorem. S tem naslovom v srednjem razredu sem si na široko odprl vrata dirkaške elite," je prepričan Enea Bastianini, ki se je z motociklizmom začel ukvarjati že pri sedmih letih. "A odločilno leto za moj razvoj in mojo nadaljnjo športno pot je bilo leto 2013, ko sem osvojil "Rookies Cup", preizkušnjo razreda moto3, ki me je katapultirala v motociklistično orbito. In potem leto 2015, ko sem v Misanu prvič v karieri prišel do zmage v svetovnem prvenstvu. Jasno, vse to bi rad ponovil tudi v kraljevem razredu. Ko si enkrat član tovarniške Ducatijeve družine, so cilji vselej vezani za naslov prvaka," ne beži od visokih ambicij, ki jih prinaša selitev v garažo Ducatija Enea Bastianini.

icon-expand Lugi Dall'Igna FOTO: MotoGP