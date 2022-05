Bastianini: Najlepše stvari se zgodijo nenadejano

Pritisk je obrodil sadove ob začetku zadnje tretjine dirke, ko je Bagnaia naredil napako, zdrsnil in padel, s tem pa izpustil iz rok tudi dragocene točke v boju za naslov prvaka, saj je konkurenca pri vrhu zelo gosta. Ob koncu je bil sicer še najbolj zanimiv prav boj za zadnjo stopničko, saj je po odstopu Bagnaie priložnost začutil tudi aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo , ki pa je nazadnje pred več kot 110.000 navijači kljub odličnemu zadnjemu krogu vendarle ostal praznih rok oziroma se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. A tudi četrto mesto Quartararoja je bilo dovolj, da je obdržal vodstvo v SP. So pa razlike zelo majhne, zdaj ima Francoz štiri točke naskoka pred Aleixom Espargarojem, le osem pa zaostaja zmagovalec Le Mansa Bastianini. " Na tej progi zmage res nisem pričakoval, zato je kar presenečenje. A sem si jo tudi zaslužil, navsezadnje pa sem imel danes res dober ritem celotno dirko ," je po zmagi nastop v pogovoru za Corriere Dello Sport ocenil Bastianini, ki se je zmage še bolj razveselil, saj ... " Uspeh je prišel povsem nenadejano. Sedaj lahko mirno priznam, da so bili moji apetiti pred dirkaškim vikendom v Le Mansu vezani na boj za zmagovalni oder, o zmagi na dirki nisem upal razmišljati. A kot pravijo, najlepše stvari pridejo nenadejano. In ta zmaga je nepričakovana. Milo rečeno ," je bil slikovit 24-letni Italijan.

"Bila je neverjetno težka dirka, verjetno najtežja doslej v sezoni. Vedel sem, da bo Pecco pod pritiskom v vodstvu, a tudi, da bom v igri za zmago, če ne bom delal napak," je razložil dogajanje v zaključku dirke za VN Francije veliki zmagovalec Enea Bastianini in podrobno opisal dogajanje na podaljšanem vikendu v Franciji. "Imeli smo kar nekaj težav, v garaži smo se poigravali z nastavitvami. Vedno nismo vedeli, če gremo v pravo smer, na koncu pa se je le dobro izteklo. Mislim, da smo prav na dan dirke ugotovili, klaj mi najbolj ustreza. Za nami je zelo zahteven dirkaški vikend, z nekaterimi dostopi, ki so se na srečo končali brez posledic. Pohvale tui naši ekipi, ki je skovala odlično taktiko. Takoj sem ugotovil, da sem hiter, da je dirkalnik v dobrem stanju, a nisem želel prehitro pritiskati na Pecca. Moral sem ostati zadaj in izplačalo se je," je še dodal dirkač iz Riminija, ki sedaj pritiska na vodilnega v skupnem seštevku Fabia Quartararoja. "O tem še ne razmišljam, važno je spoznanje, da imamo zelo konkurenčen dirkalnik. Ta informacija je pomembna predvsem za moje fante v garaži, ki imajo potrdilo, da dobro delajo in da je usmeritev prava." Enena Bastianini je italijanskim novinarjem razkril še, da je bila taktika prav takšna - pritiska na Bagnaio, ki naj bi zaradi tega grešil in izkazalo se je prav to. "Pritiskali smo na vodilnega, a ne preveč. Dovolj, da je začutil našo prisotnost in želja je bila, oziroma naša taktika v drugem delu dirke, da "sprovociramo" njegovo napako. Zgodilo se je in odpeljal sem se naprej," se je za Corriere Dello Sport še zadnjič uzrl na Le Mans in pogledal proti domači dirki v Mugellu. Šlo bo za osmo prizorišče sezone in obeta se "italijansko prvenstvo" v Mugellu ... "Divje bo, v to ne gre dvomiti. Italijani dobro dirkamo v tej sezone, zato pričakujem fantastično vzdušje. pripravljeni bomo, zavedamo se, da po treh zmagah v tej sezoni nosimo tarčo9 na hrbtu. Breme rezultata me ne bo strlo. še več, pred domačimi navijači želim potrditi rezultate dosedanjega dela sezone."