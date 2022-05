Dirkaški vikend v Mugellu: Nakagami najhitrejši na prvem, na drugem pa Aleix Espargaro

Pred vrati je osma letošnja motociklistična dirka. V Mugellu bo šlo za VN Italije. Dirkaški konec tedna sta odprla prosta treninga vseh razredov. V kraljevem motoGP je bil na dopoldanskem treningu najhitrejši Japonec Takaaki Nakagami, na drugem pa Španec Aleix Espargaro. V srednjem razredu moto2 je najboljši čas prvega postavil Jake Dixon, v najšibkejšem moto3 je bil dopoldan pred vsemi Dennis Foggia, na drugem prostem pa je prvi čas postavil Španec Jaume Masia. V dosedanjem delu sezone je zablestel Italijan Enea Bastianini, ki je dobil kar tri, od skupno sedmih preizkušenj, skupno pa je kljub temu v vodstvu aktualni šampion Francoz Fabio Quartararo. "Krona dosedanjega dela sezone bi bil še vrhunski rezultat na domačih tleh," pred novo dirko sporoča 24-letni Bastianini.

Uvodni prosti trening v Mugellu v kraljevem razredu motoGP je pripadel Japoncu Takaakiju Nakagamiju (LCR Honda IDEMITSU), ki je za dobre štiri desetinke sekunde prehitel najbližja zasledovalca, drugouvrščenega člana moštva Aprilia Racing Aleixa Espargaroja - sicer tretjega z zadnje dirke v Le Mansu -, in Italijana Francesca Bagnaio (Ducati Lenovo Team) na tretjem mestu.

Avstralec Jack Miller (Ducati Lenovo Team), ki je sedmo dirko sezone za VN Francije zaključil tik za zmagovalcem Italijanom Eneo Bastianinijem (Gresini Racing MotoGP), je bil na jutranjem treningu z zaostankom šestih desetink in pol sedmi, omenjeni Italijan pa peti (+0.524). Španec Alex Rins s Suzukijem je lep čas vztrajal na tretjem mestu, a je na koncu za pičlo tisočinko sekunde zaostal za rojakom Aleixom Espargarojem in Bagnaio na četrtem mestu. Popoldanski program na stezi v Mugellu, šlo je za drugi prosti trening, ni prinesel večjih sprememb med najhitrejšimi. Malce se je le zamenjal vrstni red, a v ospredju so vseeno bili skorajda vsi tisti, ki so krojili najboljše čase dopoldan. Najhitrejši na drugem je bil Aleix Espargaro, pred Bagnaio in Millerjem, dober Ducatijev petkov izplen pa je zaokrožil še Francoz Johann Zarco, ki pa je, tako kot Bagnaia med treningom padel in zaradi umazanije na stezi je bil po njegovem padcu trening za kratko prekinjen.

Dixon najhitrejši v razredu moto2, v najšibkejšem moto3 pa Foggia

V srednjem motociklističnem razredu se je najbolje odrezal Jake Dixon iz moštva Inde GASGAS Aspar Team, ki je po dozdajšnjih sedmih dirkah sezone v skupnem seštevku svetovnega prvenstva na skromnem 12. mestu. Drugouvrščeni Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) je za britanskim dirkačem zaostal za dobre tri desetinke sekunde, Aron Canet (Flexbox HP40) pa je končal na tretjem mestu. Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team), ki je trenutno vodilni dirkač prvenstva, ni blestel na jutranjem treningu, saj je z zaostankom dobrih osmih desetink sekunde zasedel osmo mesto. Nadarjeni Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) in Filip Salac (Gresini Racing Moto2) sta s četrtim oziroma petim mestom zaokrožila najhitrejšo peterico dirkačev.

Najšibkejši razred moto3 je ponudil zanimivo dogajanje na stezi v Mugellu. Dennis Foggia (Leopard Racing), ki je trenutno tretji dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je postavil najhitrejši čas prvega prostega treninga (1:56.916). Z zaostankom treh desetink in pol se mu je najbolj približal Britanec John McPhee (Sterilgarda Max Racing), Japonec Ayumu Sasaki - sicer McPheejev moštveni kolega - pa je zasedel tretje mesto. Drugi prosti trening je zaznamoval dogodek, ki je prinesel množičen padec. V njem so bili udeleženi Jamue Masia, Elia Bartolini in Ajuma Sasaki. Še najslabše jo je odnesel prav Japonec, ki so ga z mesta nesreče odnesli na nosilih, a po prvih informacijah naj ne bi prišlo do hujših poškodb. Z najhitrejšim krogom se je na drugem prostem lahko pohvalil Španec Jaume Masia, za njim pa sta se zvrstila Japonca Sasaki in Tatsuki Suzuki, četrti čas popoldanskega treninga pa je podpisal najhitrejši iz jutranjega programa Italijan Foggia.

Sanjski začetek sezone za Bastianinija

Spomnimo, zadnjo dirko v prvenstvu razreda motoGP v Le Mansu je dobil Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini). Drugo mesto je osvojil tovarniški dirkač Ducatija Avstralec Jack Miller, tretji je bil Španec Aleix Espargaro (Aprilia).

Bastianini je tako postal prvi dirkač, ki je v tekoči sezoni dosegel več kot eno zmago. V tej sezoni izvrstni Italijan je slavil kar trikrat. Kljub temu pa ni vodilni v skupnem seštevku. Tudi četrto mesto Fabia Quartararoja (Yamaha) je bilo dovolj, da je obdržal vodstvo v SP. So pa razlike zelo majhne, zdaj ima Francoz štiri točke naskoka pred Aleixom Espargarojem (Aprilia), le osem pa zaostaja Bastianini. Prvi Hondin dirkač Marc Marquez na zadnji dirki v motociklističnem koledarju ni blestel, na koncu se je v Le Mansu moral zadovoljiti s šestim mestom. "Priznam, zmaga v Le Mansu je bila tudi zame veliko presenečenje. Na tisti progi zmage res nisem pričakoval, saj mi nikoli ni ležala. V Franciji sem imel ves čas dirke dober ritem. Upam, da bo v Mugellu podobno," je pred dirkaškim vikendom na domačih tleh povedal Bastianini, ki računa, da bo tudi v Mugellu najmanj v igri za zmagovalni oder. "Še več, ocenjujem in pričakujem, da bom spet krojil sam vrh in bil v igri za zmago." Ocenjuje, da bi bil vrhunski rezultat pred domačimi navijači vreden še veliko več ... "Sanjam o zmagi. Ne želim prehitevati stvari z napovedmi, a lahko rečem, da bom v igri za zmagovalni oder. Verjetno tudi za zmago. Takšen imam občutek," je bil neposreden v pogovoru za Corriere Dello Sport Bastianini.

icon-expand Enea Bastianini FOTO: motogp.com

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta na zadnji dirki pred selitvijo v Mugello slavila Španca. V moto2 je Augusto Fernandez izkoristil odstop rojaka Pedra Acoste ter dosegel prvo letošnjo zmago. Šele osmi pa je bil tokrat Italijan Celestino Vietti, ki pa je ostal na vrhu seštevka. V moto3 pa je slavil Jaume Masia, medtem ko je njegov rojak Sergio Garcia kljub le sedmemu mestu zadržal vodstvo v SP.