Bastianini: Pričakujem, da bom spet v igri za zmago

Bastianini je tako postal prvi dirkač, ki je v tekoči sezoni dosegel več kot eno zmago. V tej sezoni izvrstni Italijan je slavil kar trikrat. Kljub temu pa ni vodilni v skupnem seštevku. Tudi četrto mesto Fabia Quartararoja (Yamaha) je bilo dovolj, da je obdržal vodstvo v SP. So pa razlike zelo majhne, zdaj ima Francoz štiri točke naskoka pred Aleixom Espargarojem (Aprilia), le osem pa zaostaja Bastianini. Prvi Hondin dirkač Marc Marquez na zadnji dirki v motociklističnem koledarju ni blestel, na koncu se je v Le Mansu moral zadovoljiti s šestim mestom. "Priznam, zmaga v Le Mansu je bila tudi zame veliko presenečenje. Na tisti progi zmage res nisem pričakoval, saj mi nikoli ni ležala. V Franciji sem imel ves čas dirke dober ritem. Upam, da bo v Mugellu podobno," je pred dirkaškim vikendom na domačih tleh povedal Bastianini, ki računa, da bo tudi v Mugellu najmanj v igri za zmagovalni oder. "Še več, ocenjujem in pričakujem, da bom spet krojil sam vrh in bil v igri za zmago." Ocenjuje, da bi bil vrhunski rezultat pred domačimi navijači vreden še veliko več ... "Sanjam o zmagi. Ne želim prehitevati stvari z napovedmi, a lahko rečem, da bom v igri za zmagovalni oder. Verjetno tudi za zmago. Takšen imam občutek," je bil neposreden v pogovoru za Corriere Dello Sport Bastianini.