Bastianini: Sachsenring? Ni med najbolj priljubljenimi prizorišči

Treh zmag v ekipi 24-letnega Italijana nihče ni pričakoval, kot tudi ne dveh slabših predstav na zadnjih prizoriščih. Tudi zato je pred VN Nemčije v Sachsenringu pri Bastianinijevi ekipi vzpostavljena "popolna mobilizacija". "Kot se dobro spomnim, lani na tem prizorišču nisem imel pravega razloga za veselje. Ni bilo prave hitrosti, zgrešili smo z nastavitvami in zato sem taval nekje v ozadju in nisem bil konkurenčen najboljšim," se za Corriere Dello Sport spominja lanske dirke za VN Nemčije Enea Bastianini. "Za nami je še zahteven vikend v Barceloni, kjer tudi nismo uživali dobrih novic in konec tedna končali brez točk. Prav zato želim v Nemčiji narediti korak naprej, da sperem slab okus z zadnjih dveh dirk," sporoča italijanski dirkač, ki ima v tej sezoni že tri zmage v žepu. "To je nekaj, kar me ves čas navdaja z dobrim občutkom in tudi dodatno mero samozavesti. A kot radi pravimo, na starih lovorikah se ne da in ne sme živeti, zato je potrebno vedno znova gledati naprej," je bil slikovit Bastianini, ki je v tekoči sezoni osvojil 94 točk, precej več od pričakovanj.