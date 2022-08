Bastianini: Silverstone mi je všeč, res želim do dobrega rezultata

Letošnja sezona v razredu motoGP je precej izenačena, na vrhu seznama v boju za naslov svetovnega prvaka je Fabio Quartararo, ki ima 172 točk, Aleix Espargaro je na drugem mestu (151 točk), Johann Zarco je tretji s 114 točkami, Francesco Bagnaia pa jih je zbral 106. Peti je Enea Bastianini , ki zaostaja le za točko (105), je pa zanimivo, da je "La Bestia" (zver), kot je Bastianinjev vzdevek, zmagal na treh dirkah letošnje sezone, prav tolikokrat kot vodilni v svetovnem prvenstvu najmočnejšega razreda Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) in Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

Če odmislimo njegove zmage, je bil njegov najboljši dosežek osmo mesto na dirki v Jerezu, uvrstitvi med najboljših deset pa mu je uspel še na dirkališču v Argentini Termas de Rio Hondo in v Assnu. Zato ni presentljivo, da 24-letni Italijan sezono kot tobogan, z veliko težavami in vzponi in padci.

"Končno smo spet v akciji! Premor je bil zelo koristen za ponastavitev in pogled nazaj na napake, storjene v prvem delu sezone," je dejal Bastianini pred dirko za VN Velike Britanije. "Resnično mi je všeč Silverstone in resnično si želim doseči dober rezultat, da se lahko vrnem v svojo najboljšo formo. Naša sezona je bila trenutno malce toboganska, zato želimo biti odslej bolj dosledni," je še dodal Italijan, ki se še ni odrekel boja za naslov prvaka. Do konca sezone je še devet dirk, tako da bo priložnosti še dovolj.