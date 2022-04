Bastianini: Spremenjen urnik bo velik izziv za vse

Najboljši motociklisti sveta so se že pred tretjo dirko sezone znašli v posebnem položaju. Logistične težave z letalskim prevozom opreme so namreč privedle do korenitejših sprememb urnika, o čemer je na zadnjem druženju s predstavniki 'sedme sile' spregovorila tudi četverica dirkačev – Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo in Johann Zarco. Petkovi treningi so tako preloženi na soboto, ko bodo tudi kvalifikacije v vseh treh motociklističnih razredih z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.

Trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP, Italijan Enea Bastianini, poudarja, da bosta naslednja dva dneva ključna v pripravi za nedeljsko glavno dirko za VN Argentine. "Najtežje bo zagotovo mehanikom, ki jih čaka vražje zahtevno delo," so bile uvodne misli najprijetnejšega presenečenja sezone. Dirkač je razočaran nad odpovedjo petkovih uvodnih prostih treningov. "To je višja sila, pri čemer pa mi ne igramo nobene vloge. Omenjena treninga bosta gotovo manjkala v luči priprav na sobotne kvalifikacije in kasneje za nedeljsko glavno dirko. Toda vsi le ne bomo na istem, saj so imela nekatera moštva več sreče z opremo kot druga. Bo pa zanimivo za gledalce, ki jih čaka razburljivo sobotno dogajanje s preloženimi treningi in kvalifikacijami," je dodal član moštva Gresini Racing motoGP. icon-expand Zmagovalec dirke za VN Indonezije, Portugalec Miguel Oliveira, je prepričan, da bo prihajajoči konec tedna v Argentini pomemben zrelostni izpit za vso motociklistično karavano. FOTO: motogp.com Nekoliko boljše volje od Italijana je bil branilec naslova, Francoz Fabio Quartararo, čigar moštvo ima vse potrebno za začetek dirkaškega konca tedna v Argentini. "Zanimivo bo videti, kateri od dirkačev se bo prilagodil najhitreje, kajti sobotni spored bo precej zgoščen. Za navijače pred televizijskimi ekrani bo že zanimivo, precej manj pa za mehanike, ki bodo pod ogromnim pritiskom. Upam, da smo v našem moštvu pripravljeni za enega največjih izzivov v zadnjem obdobju," je na druženju z novinarji dejal nasmejani član Monster Yamahe. Miguel Oliveira je prav tako izpostavil dejavnik sreče. To so imela nekatera moštva, ki se trenutno ne ubadajo s prevelikim pomanjkanjem opreme. "Zase lahko rečem, da sem lahko izjemno srečen, saj nam manjka zgolj en dirkalnik. A to še nič ne pomeni, saj po mojem mnenju nihče ne bo v večji prednosti. Za vse nas bo to nov velik izziv in upam, da se bomo v našem moštvu Red Bull KTM Factory Racing nanj znali ustrezno odzvati," pravi portugalski dirkač, najizkušenejši med omenjeno četverico govorcev – Johann Zarco – pa se je bolj osredotočil na vremenske razmere in razmere na stezi, ki čakajo najboljše motocikliste sveta. "Na začetku bomo imeli zagotovo bolj spolzek občutek. Nato pa bo čedalje lažje, kajti s svojega zornega kota lahko rečem, da mi argentinska steza zelo ustreza. Kljub določenim spremembam v urniku ne vidim večjih težav za najboljše dirkače," je poudaril član Pramac Racinga.