Bastianini ve, kako dirkati v Valencii: Vs(i)e za Bagnaio!

Ljubitelji motociklizma bi si težko želeli bolj napetega in nepredvidljivega zaključka tekmovalne sezone. V razredu moto3 je svetovni prvak predčasno znan, to je Španec Izar Guevara, v srednjem in kraljevem pa bo v Valencii, kjer bo konec tedna zadnja dirka sezone, še zelo "veselo". Francesco Bagnaia bi moral odstopiti na zadnji dirki v Valencii, Fabio Quartararo pa zmagati, da bi Francoz ubranil naslov. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan, ko bodo na vrsti prosti treningi vseh razredov, v soboto in nedeljo še s prenosom na Kanalu A.

Francesco Bagnaia je zmagal na veliki nagradi Malezije, predzadnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP, a vseeno to ni bilo dovolj, da bi že slavil naslov svetovnega prvaka za sezono; Bagnaia je odločitev prestavil na finale sezone, ki bo konec tedna v Valencii.

Fabio Quartararo mora obvezno zmagati, saj ima še teoretične možnosti za ubranitev naslova. Medtem pa Francescu Bagnaii na drugi strani za prvi naslov v kraljevskem razredu zadostuje že uvrstitev med prvo deseterico. To bi bila tudi prva Ducatijeva zmaga v SP po letu 2007, ko je slavil Avstralec Casey Stoner.

Dirkaču Ducatija za zmagoslavje v SP manjkata dve točki, saj je njegov tekmec Francoz Fabio Quartararo dirko v Sepangu končal na tretjem mestu. Branilec naslova zdaj za Italijanom zaostaja 23 točk. Drugo mesto je osvojil še en dirkač Ducatija, Enea Bastianini, ki se prihodnjo sezono seli v "uradno" garažo rdečih iz Borga Panigaleja. Bagnaia se je na dirkališču v Sepangu podpisal pod svojo sedmo zmago v sezoni, potem ko je bil v kvalifikacijah komaj deveti. A za nov uspeh se je moral zelo potruditi, saj mu je za vrat nonstop dihal rojak in bodoči kolega iz ekipe Bastianini. Slednjemu je uspelo prehiteti svojega rojaka v četrtem ovinku 10. kroga, vendar je bilo njegovo vodstvo kratkotrajno, saj je Bagnaia znova prevzel prevlado.

Enea Bastianini je po dirki v Maleziji tudi uradno odpadel iz borbe za naslov svetovnega prvaka, vendar zato v Valencii ne bo dirkal nič bolj ležerno in netekmovalno. Kot član rdeče družine ima pred sabo, tako kot armada kolegov Ducatija, le en cilj – Bagnaio spraviti na tron. "Če bi v Maleziji ugotovil, da lahko Pecca prehitim na čist način in brez tveganja, bi to tudi storil. V isti sapi pa sem se zavedal tudi, kako pomemben je naslov svetovnega prvaka za Ducati. Torej je bilo še bolj pomembno dirkati brez tveganja in posledično nikogar spravljati v dodatne težave. Vem, da so imeli fantje v garaži kakšen nov siv las več," se je v pogovoru za Corriere Dello Sport šalil dirkač ekipe Gresini.

icon-expand Francesco Bagnaia, Enea Bastianini in Aleix Espargaro FOTO: AP

Bastianini je prepričan, da bo Pecco Bagnaia na koncu najbolj vesel dirkač motociklistične karavane. "Valencia Ducatiju leži. Pričakujem, da bo zelo hiter in da bo sam odločal o svoji usodi. Ima pa zadaj še kopico dirkačev, ki se zavedajo, da so člani Ducatijeve družine in so seznanjeni s tem, kaj jim je v Valencii storiti," je bil slikovit v razlagi Bastianini, ki kot zelo ambiciozen športnik in vrhunski dirkač na vsaki tekmi posebej lovi najvišja mesta. Da, tudi zmago, ki je ves čas, kot pravi za Corriere Dello Sport, njegov imperativ. "Priznam, da je težko dirkati z ročno oziroma bolje rečeno tekmovati z glavo. Vsak si želi vrhunskega rezultata, želi napadati najvišja mesta. Ja, tudi zmago. A včasih je treba biti tudi realen v ambicijah, saj obstajajo tudi višji cilji kot zgolj osebna statistika dirkača. Tu smo vsi s skupnim ciljem – našega fanta ustoličiti za svetovnega prvaka," je bil še naprej slikovit Bastianini, ki je v tej sezoni nanizal že nekaj zmag in tudi v Valencii se bo skušal povzpeti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

"Ko dirkaš in tekmuješ z rojakom, ki bo povrhu v naslednji sezoni tudi kolega v garaži in ki se za nameček bori za laskavi naslov, je vse skupaj kar malce stresno, saj se zavedaš, kakšen je vložek. Tu je najbolj pomembna glava, da ostane trezna in koncentracija popolna. V Maleziji sem poskušal odpeljati svojo dirko, se koncentrirati na svoje delo in tako bo tudi konec tedna v Valencii," sporoča Enea Bastianini, ki se za konec pogovora s priznanim italijanskim športnim časnikom ni mogel izogniti vprašanju o sezoni 2023, ki bo zanj prelomna. "Čim bolj in čim prej se bom moral navaditi na nove okoliščine, ki jih prinašata nov dirkalnik in nova ekipa v garaži. Prve preizkušnje bodo zagotovo zahtevne, toda čutim, da bom tudi naslednjo sezono hitro konkurenčen najboljšim. Ko si enkrat član prve ekipe rdeče družine, so rezultati vselej najvišji možni." Prihodnjo sezono si bo garažo delil s potencialno bodočim svetovnim prvakom ... "V garaži skupaj s Peccom? Zame bosta to hkrati spodbuda in motiv. Prepričan sem, da bom iz situacije izvlekel največ. Verjamem, da bom vsesplošno napredoval," je zaključil 24-letni dirkač iz Riminija.

icon-expand VN Valencie FOTO: 24ur.com