Bastianini: Član Ducatijeve družine? Uresničitev otroških sanj

Karavana motoGP bo v sezoni 2021 doživela precej kadrovskih rošad. V elitni razred se bodo preselili trije letošnji udeleženci nižjega razreda moto2, svetovni prvak Enea Bastianini, drugi Luca Marini ter Jorge Martin . Italijan Bastianini med dirkaško elito torej prihaja kot aktualni svetovni prvak razreda moto2. " Če se zavedam, da sem svetovni prvak? Iskreno povedano – ne. Preteči mora še nekaj časa, da se bom zavedal dosežka ," je bil za Corierre Dello Sport iskren 22-letni dirkač, ki odhaja med elito. " Čustva so še vedno zelo močna. Vse skupaj še prihaja za mano. Potrebujem čas, da se mi vse skupaj usede ," je priznal Bastianini, ki komaj čaka, da preizkusi svoj novi dirkalnik. " Ni bilo še priložnosti, da sedem na dirkalnik razreda motoGP. Razmere diktirajo naš vsakdan. Upam, da bom lahko kmalu preizkusil svoj novi dirkalnik. Glede na zadnje informacije pred februarjem ne bomo mogli testirati. Škoda ." Enea Bastianini je ponosen in srečen, da je postal član rdeče Ducatijeve družine. " To je nekaj, kar sem sanjal od otroštva. Iz Ducatijevih vrst prihaja tudi moj vzornik. Casey Stoner je tisti, ki sem ga vedno najbolj občudoval, " je za Corierre Dello Sport še dejal Bastianini.

"Ko je prišla ponudba, sprva nisem verjel. Še dobro, da sem se odzval in dahnil usodni da. Bil sem naravnost šokiran, ko so z mano vzpostavili stik vodilni možje ekipe." Se boji bolečega prehoda iz razreda moto2 h kraljevemu? "Tako bom odgovoril. Poglejte Franca Morbidellija. Dokazal je, da se da presedlati v višjo kategorijo brez večjih bolečin in z manj stresa. Mislim, da bo Franco že v naslednji sezoni med najbolj vročimi kandidati za svetovni naslov. O tem sem pravzaprav prepričan." Sam bo v prihajajočo sezono krenil bolj previdno. "Vzel jo bom kot uvajalno. Ne želim bremena rezultata na svoja pleča. Skušal se bom čim hitreje in čim bolje prilagoditi na številne nove okoliščine. Zavedam se, da je svet razreda motoGP povsem drug." Enea Bastianini se bo med elito srečal tudi z legendarnim Valentinom Rossijem. "Sprva bo kar čudno. To, da sem v isti kategoriji s takšno legendo. Skrbno bom požiral vsak nasvet in spremljal, kako se vozi na stezi. Marsikaj se da naučiti tudi na tak način."