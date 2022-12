Bastianini: Ko si enkrat član tovarniškega Ducatija, je edini cilj naslov prvaka

Štiri zmage in popolna uveljavitev med dirkaško elito. Enea Bastianini bo od prihajajoče sezone član tovarniške ekipe Ducatija in piše novo poglavje v svoji karieri. Še nekaj let nazaj se je ubadal z mislijo predčasno končati kariero, sedaj pa razmišlja zgolj in samo o tem, da bo v bodoče z rdečimi iz Borga Panigaleja proslavil laskavi naslov v kraljevem razredu motoGP.

icon-expand Enea Bastianini bo naslednje leto nastopal za elitno ekipo Ducatija. Rimljan je konec avgusta prejel fantastično novico, ki jo je čakal vse od začetka motociklistične kariere. FOTO: AP

Enea Bastianini je eno od odkritij lanske motociklistične sezone. Italijanski dirkač v elitnem razredu motoGP je bil skorajda do zadnjega celo v igri za naslov svetovnega prvaka, ki je na koncu odšel v roke rojaku, po novem tudi kolegu v ekipi Ducatija Francescu Bagnaii.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Štiri zmage v kraljevem razredu in selitev v tovarniško ekipo rdečih iz Borga Panigaleja 24-letnega Rimljana uvrščajo med bolj vroče kandidate za naslov prvaka v prihodnji sezoni. In od tega, v pogovoru za Corierre Dello Sport, Bastianini nikakor ne beži. Še pred nekaj leti, točneje leta 2017, je bil tik pred tem, da že kot mlad dirkač konča kariero, sedaj pa je njegova realnost selitev k tovarniškem Ducatiju in močno okrepljen status v družini rdečih. Leto 2023 za mladega dirkača pomeni velika prelomnica v karieri. Dirkal bo ob boku z aktualnim prvakom Francescom Bagnaio, s katerim si bo delil garažo ...

"Ko si enkrat član Ducatijeve družine, so cilji lahko le najvišji možni. Od tega ne bežim. Presrečen sem, da sem prišel k tovarniški ekipi, in ponosen hkrati. Velika čast je tudi to, da bom del ekipe prvaka Bagnaie. On je bil lani najboljši in je zaslužil naslov," je laskal ekipnemu kolegu Bastianini, ki bi rad nekoč okusil slast skupne zmage v kraljevem razredu motoGP. "Sedaj imam popolno opremo, če se lahko tako izrazim, da direktno in konkretno napadam svetovni naslov. Ko si član Ducatija, je naslov prvaka veliki imperativ," ne beži od odgovornosti "presenečenje" lanske sezone. "Ocena leta 2022 je skorajda najvišja možna. Če rečem –5, se ne bi zmotil. Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bi lahko prišel kar do štirih zmag," je priznal Bastianini.

icon-expand Francesco Bagnaia, Enea Bastianini in Aleix Espargaro. FOTO: AP

"Zavedam se, da je prehod v tovarniško ekipo tudi dodatno breme za dirkača, toda jaz bom skušal to preusmeriti v pozitivno motivacijo. Ne bom se ustrašil odgovornosti in tudi visokih pričakovanj. Vem, da navijači pričakujejo in priznavajo le svetovni naslov, in lahko jih pomirim, da moji cilji niso nič nižji," je pogovor za Corriere Dello Sport nadaljeval Bastianini, ki je na vsa usta hvalil dirkalnik. "Fantje delajo fantastičen posel. Mislim, da bomo imeli izjemen dirkalnik. Z njim želim biti ves čas v ospredju, ves čas želim krojiti vrh na vsaki dirki posebej. Seveda pa je najvažneje, da se bom primerno zabaval. Če bom vesel na motorju, bodo prišli tudi rezultati," trezno razmišlja 24-letni Rimljan, ki je leta 2020 osvojil naslov prvaka v srednjem razredu.

"To je bil mejnik v karieri. Dokazal sem sebi in drugim, da zmorem. S tem naslovom v srednjem razredu sem si na široko odprl vrata dirkaške elite. Je tudi pomembna izkušnja, saj vem, kako se osvajajo prvenstva," je prepričan Enea Bastianini, ki se je z motociklizmom začel ukvarjati že pri sedmih letih. Naslednja sezona bo za Bastianinija tudi priložnost, da se dokončno podpiše na dirkaški zemljevid in dokaže svojo kakovost tudi kot član elitne ekipe. "Veliko je novega. Čeprav sem bil tudi v prejšnjih letih član Ducatijeve družine, pa je prehod v tovarniško ekipo kot noč in dan. Na vsakem koraku opazim razliko. Veliko veljavo imam, moja beseda šteje, in kar ne morem verjeti, s koliko različnimi strokovnjaki sem se pogovarjal te dni. Na testiranjih se nič ne prepušča naključju. Mislim, da gremo v pravo smer," je pogovor za priznani italijanski športni časnik zaključil Enea Bastianini.

icon-expand Lugi Dall'Igna FOTO: MotoGP