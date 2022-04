Bastianiniju pripadla zmaga, Marquezu pa šov

Dirka v Austinu vsaj v moštvu Ducatija odpira številna nova vprašanja. Prvo vprašanje je seveda, kdo bo za barve rdečih dirkal od sezone 2023. Moštvo je že pred časom podaljšalo pogodbo z Italijanom Bagnaio, a drugi sedež v ekipi je še vedno odprt. Jack Miller je povedal, da se o podaljšanju pogodbe z Ducatijem še ne pogovarjajo, kar bi lahko nakazovalo na to, da se pri Ducatiju ozirajo tudi po drugih dirkačih. Če se bodo odločili za zamenjavo, sta prva kandidata zagotovo Bastianini in Martin. Koga vzeti v tovarniško moštvo? O tem se sprašujemo v Balanci, saj imata oba dirkača letos odlične rezultate. Martin je konstantno hiter in ima letos odličen portfolio. Španec je mojster kvalifikacij in dirke praviloma začenja iz prve štartne vrste. V Teksasu je osvojil svoj šesti najboljši štartni položaj, a po drugi strani se zdi, da Bastianinijeva forma vseeno nekoliko bolj niha iz dirke v dirko, je pa dejstvo, da je Italijan letos že dvakrat zmagal.

Na dirki v Teksasu je vnovič slavil Enea Bastianini in tako drugič v letošnji sezoni in drugič v karieri dirkača razreda motoGP zmagal. Bastianini je bil z zmago zadovoljen, saj je s tem znova zasenčil oba tovarniška dirkača. Francesco Bagnaia je namreč pokazal medlo predstavo v Austinu, vseeno bolje pa se je tokrat odrezal Avstralec Jack Miller , ki je večji del dirke celo vodil, a je na koncu tudi zaradi krčev v nogah, kot je povedal, svoje vodstvo in s tem zmago moral prepustiti Bastianiniju. Še več kot to, Millerja je prehitel tudi Alex Rins s Suzukijem in tako je Ducatijev tovarniški dirkač na koncu zasedel tretje mesto.

Drugo vprašanje, ki si ga zastavljajo pri Ducatiju, je vprašanje motocikla. Dve zmagi Bastianinija na dirkalniku z letnico 2021 bi lahko res potrjevali, da je lanski motocikel boljši od letošnjega. O tem je naglas govoril že Bagnaia pred začetkom sezone. "Lanski motor je hitrejši in lepše vozen. Z razvojem motorja z letnico 2022 smo nekoliko zašli s prave poti. Raje bi dirkal z lanskim motociklom," je bil še posebno po dirki v Katarju poln kritik Bagnaia, zato so pri Ducatiju na motocikle celo zares vrnili nekatere lanske komponente. Če je dirkalnik z letnico 2021 zares boljši od letošnjega, potem to morda potrjuje slabšo formo od pričakovane letos za Bagniaio, Millerja in Zarcoja, postavlja pa tako še v boljšo luč rezultate Jorgeja Martina, ki sedi na enakem motociklu in ima potemtakem vseeno slabše pogoje od nedeljskega zmagovalca Bastianinija. Kakor koli ... Pri Ducatiju bodo zagotovo morali analizirati svoje rezultate, dirkače in motocikle in sprejeti odločitev o tehniki in dirkaču za leto 2023. V Balanci verjamemo, da odločitev za Luigija Dall'Igno tudi tokrat ne bo lahka.

Marquez ukradel šov

A ne samo o Ducatiju v tokratni spletni oddaji je seveda spet govora o Marcu Marquezu. Še ob samem začetku dirkaškega tedna smo bili prepričani, da Marqueza v Teksas ne bo. Potem je prišla novica, da se je Hondin dirkač odločil, da vseeno odpotuje v Austin in da bo nastopil na dirki. Že po prostih treningih in kvalifikacijah je bilo jasno, da ima Marquez v sekvenci več zaporednih odpeljanih krogov dovolj ritma in hitrosti tudi za zmago, pa čeprav bo dirko začel s šestega startnega položaja. In potem drama. Na startu je zaradi tehnične težave z motociklom motor obstal na mestu. "Najprej sem mislil, da sem ponesreči vklopil omejevalnik hitrosti za vožnjo mimo garaž. Preveril sem, ampak ni bilo to. Motor enostavno ni imel moči, na armaturni plošči pa se je pojavilo rdeče opozorilo za alarm," je svoje težave na štartu opisal Marquez.