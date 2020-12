Alex Marquez: Menjava moštva? Ni korak nazaj, ampak naprej

Marc Marquez po tretji operaciji zlomljene nadlahtnice trenutno okreva v domači oskrbi. In napovedi, ali se bo lahko na motocikel vrnil že na začetku nove sezone, so po mnenju zdravnikov negotove. Gotovo pa je dejstvo, da Alex Marquez ne bo več njegov moštveni kolega pri Hondi. "Verjamem, da bo menjava moštva zame dobra, vsaj upam. To odločitev sem sprejel, ker menim, da ni korak nazaj, ampak naprej," pravi mlajši od bratov Marquez. Garažo sta delila le v Jerezu v uvodu sezone, čeprav se je tri leta mlajši Alex nadejal, da bo med dirkaškimi konci tedna v krstni sezoni med elito dobival od brata koristne nasvete. Kljub Marcovi odsotnosti je bila tudi med dirkami vez med njima močna. "Pošiljal mi je videe, slišala sva se. To me je gnalo in hkrati me je s svojimi norimi odzivi zabaval. Tako ob dobrih kot slabih rezultatih me je opogumljal." In ni bilo zaman. Čeprav se je na začetku zdelo, da se na zahtevni hondi ne znajde, je v deževnem Le Mansu doživel preboj, osvojil drugo mesto in ga nato ponovil še na Veliki nagradi Aragonije. "Ni se nadejal stopničk. Večkrat mi je rekel, da mu ne bo uspelo, jaz pa sem mu rekel, naj se kar pomiri, se bo že zgodilo. Ampak res ni pričakoval. Ko pa mu je v Le Mansu uspelo, je bil to res odmeven rezultat," pravi starejši Marquez.

Če bo vse po sreči, bosta tekmeca v sezoni 2021. "To, da je brat moj tekmec, mi ni preveč všeč. A to je tako kot pri igrah, seveda hočeš tekmeca premagati. Bolje, da zmagam jaz kot on," trdi Marc Marquez. Se je pa od starejšega brata nekaj že naučil – pravi, da je treba v motoGP tekmeca prehiteti takoj, ko se ti ponudi priložnost, brez oklevanja.