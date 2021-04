Bagnaia: Razočaranje po (le) šestem mestu umirja spoznanje, da smo hitri

"Niti slučajno ni bila lahka dirka. V nekem trenutku sem bil že zelo blizu najboljšim, računal sem, da se bom v končnici dirke prebil povsem v ospredje in bil aktiven ob razpletu dirke, a seje razpletlo drugače," je po šestem mestu na drugi tekmi sezone italijanskemu časniku Corriere Dello Sportpriznal Francesco Bagnaia. Spomnimo, odločitev o zmagovalcu je padla pet krogov pred koncem. Do takrat je vodil Jorge Martin, toda vodilna skupina je bila tako zgoščena, da je bilo mogoče pričakovati več napadov. Fabio Quartararo je svojega uspešno izvedel in se potem malo oddaljil, za obema dirkačema Pramac Ducatija pa je do četrtega mesta prišel svetovni prvakJoan Mir s Suzukijem, potem ko je imel sredi dirke dva zelo tesna dvoboja s še enim Ducatijevim dirkačem Jackom Millerjem. Na šesto mesto se je na koncu zavihtel Bagnaia. "Škoda je zamujenega časa na startu. Funkcija, ki omogoča dober start, je zatajila, zato sem veliko izgubil. Naenkrat sem padel na enajsto mesto in možnosti za vrhunski rezultat so bile minimalne. Sem pa skupaj z dirkalnikom dokazal, da sem v dobrem stanju, da je forma že na solidnem nivoju, kar potrjuje dejstvo, da sem do konca tekme napredoval in prehitel nekaj odličnih dirkačev," se spominja Losaila Bagnaia, ki je med dirko prišel celo na tretje mesto, a ... "Spet naredil napako, ki me je stala borbe za stopničke. A kot pravim, vesel sem spoznanja, da smo hitri. Očitno je ekipa dobro delala med tekmovalnim odmorom in to se nam slej ko prej mora poznati tudi na dirki." Francesco Bagnaia je med dirko odpeljal nekaj zares hitrih krogov in dokazal, da je Ducati najmanj konkurenčen najboljšim. "Odpeljal sem tudi več kot pol sekunde boljše čase od konkurentov, kar je odličen pokazatelj. Občutek je odličen, komaj čakam, da se vrnemo v Evropo in tudi pokažemo, ko dobro smo delali v pripravljalnem obdobju. Imam dober občutek za to sezono," je za Corriere Dello Sport še dejal Pecco Bagnaia.