Bezzecchi: Alcaniz je bil Marcov, toda v Misanu bo druga pesem

Marco Bezzecchi za vodilnim Jorgejem Martinom zaostaja 24 točk za Marcom Marquezom pa zgolj pet. Prvenstvo je še kako odprto, Bezzecchi pa je z dvema tretjima mestoma v Alcanizu kar zadovoljen. Sloviti Marquez je po prepričljivi zmagi na dirki za veliko nagrado Aragonije napredoval na drugo mesto v skupni razvrstitvi v elitnem razredu motoGP in prehitel Bezzecchija, a boj za anslov bo še kako hud in nepredvidljiv.

Sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP Marquez je na stezi MotorLand Aragon pokazal izjemno suvereno predstavo, poleg njega pa sta na oder za zmagovalce stopila še njegov rojak Pedro Acosta in prav Bezzecchi.

Marco Bezzecchi je belčstel na petkovem treningu, ko je postavil tudi rekord steze v Alcanizu. FOTO: Profimedia

Za 33-letnega Marqueza je bila to skupno 77. zmaga v elitnem motociklističnem razredu in četrta v letošnji sezoni, kar štiri od njih pa je dosegel na zadnjih šestih dirkah. S tem je znova oživil svoje upe za osmi naslov svetovnega prvaka.

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Bezzecchi si je v določenem trenutku osrednje dirke v Alcanizu sicer privozil približno osem desetink sekunde prednosti, toda Marquez ga je v šestem krogu v 15. zavoju napadel in prevzel vodstvo. Ob izhodu iz zavoja sta tekmeca celo rahlo zadela z "jeklenima konjičkoma", situacijo pa je izkoristil Acosta in se prebil na drugo mesto.

Marc Marquez in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

"Ko sva bila vzporedno na ravnini, sem slišal motor Marca Marqueza, zavoljo njegovih izkušenj in večje moči motocikla pa me je tudi premagal," je o enem najbolj spektakularnih manevrov na dirki za VN Aragonije za Gazzetto Dello Sport dejal Bezzecchi.

"Škoda, da sem nato izgubil še drugo mesto proti Acosti. Želel bi si ostrejšega boja za drugo stopničko, kljub temu pa sem zadovoljen z razpletom dirke v Alcanizu," je še dodal Bezzecchi, ki je prepričan, da je konkurenčen v boju za naslov prvaka v kraljevem razredu.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

"Do konca sezone je še kar nekaj dirk. Potrebno bo pridno zbirati točke, predvsem si ne smem privoščiti ničle. To bi me lahko stalo boja za naslov. Grem iz dirke v dirko in upam, da se mi bo izšlo," je rožnatemu časniku še zaupal Italijan.

Bezzecchi pred domačo dirko v Misanu poln optimizma

Marco Bezzecchi je trd oreh in človek z velikim srcem. To je mogoče razbrati že z njegovega obraza po dirki v Aragoniji, kjer je bil kljub mešanim občutkom zadovoljen z razpletom konca tedna. "Zelo sem zadovoljen. Bil je fantastičen konec tedna," se je na dirkaški vikend v Alcanizu še enkrat uzrl dirkač Aprilie, čeprav ni skrival, da ostaja tudi nekaj grenkega priokusa.

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Bezzecchi je dirkaški vikend začel s pole positionom, toda v sprintu ga je že v prvem ovinku prehitel Marc Marquez. Na glavni dirki je dvoboj trajal nekoliko dlje, vendar je Španec po napetem obračunu pri skoraj 300 kilometrih na uro vendarle prišel mimo. Ta manever je Italijana stal tudi drugega mesta, saj ga je prehitel še Pedro Acosta na KTM-u.

Marc Marquez je po dvojni zmagi v Alcanizu povsem v igri za laskavi anslov. FOTO: Profimedia

"Ko sem se znašel ob Marcu, je bilo, kot da bi bila povezana z vzmetjo. Hotel sem se oddaljiti, a me je kar vleklo nazaj. Bilo je kot harmonika, približeval sem se in oddaljeval, ne da bi to zares želel," je slikovito opisal 27-letni Bezzecchi.

Zaradi zakonov fizike in varnosti je moral nekoliko zmanjšati hitrost pred ovinkom, prav tam pa je izgubil odločilni položaj. "Znašel sem se preveč na levi strani in nisem mogel zavirati tako, kot sem želel. Tam me je Acosta ujel. Res je, Pedro je bil malenkost hitrejši od mene in iz kroga v krog sem gledal, kako mi beži. Želel bi si več boja, vendar mislim, da bi bil na koncu vseeno boljši," je pošteno priznal Bez.

Kljub bolečinam brez izgovorov

Čeprav Aragonijo zapušča z dobrimi občutki, ostaja tudi nekaj obžalovanja. Dirkač Aprilie je zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka prvenstva, prehitel pa ga je prav Marc Marquez, ki je bil ves konec tedna njegov glavni tekmec.

Bezzecchi je postavil rekord kroga na dirkališču MotorLand, a ga je Marquez izboljšal v sprintu. Italijan si je priboril pole position, nato pa ga Španec premagal še na dirki. Ob vsem tem so ga pestile tudi bolečine v kolenu, a se zaradi njih ni želel izgovarjati.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

"Fizično zagotovo nekoliko trpim, vendar ne mislim, da je bil to glavni razlog za moj rezultat. Popoldne sem bil počasnejši tako v soboto kot v nedeljo. Ugotoviti moramo, kaj se je zgodilo, in kako ohraniti enak ritem, kot smo ga imeli na treningih," je Gazzetti še pojasnil tretji v prvenstvu razreda motoGP.

Bez prepričan, da bo v Misanu druga pesem

Bezzecchi je v Španiji osvojil že 26. stopničke kariere v motoGP, skupno pa že jubilejne 50. v vseh motociklističnih razredih. Sedemindvajsetletnik verjame, da je pred njim še veliko uspehov.

"Lani smo imeli tukaj ogromno težav, zato sem pričakoval zahtevno dirkališče. Toda z ekipo smo opravili odlično delo in bili ves čas hitri. Res je, da sem bil v hladnejših razmerah na treningih nekoliko boljši kot na dirki v vročini, vendar sem zadovoljen. Na obeh dirkah sem dal vse od sebe, osvojil maksimum in tudi pole position. Bil je lep konec tedna. Gremo naprej," je milanskemu športnemu časniku dejal Bezzecchi.

Marc Marquez na lanski dirki v Misanu. FOTO: Profimedia

Naslednja postaja je Misano, njegov domači teren in eno najposebnejših prizorišč v koledarju MotoGP. "Ni mi treba posebej označevati te dirke v koledarju, saj me ekipa nanjo neprestano spominja. Naložili so mi že ogromno obveznosti, se je pošalil Italijan. Ob tem je dodal: "Misano me osrečuje. Pred nami bo čudovit konec tedna. Upam, da vas bo veliko. Se vidimo doma."

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