Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi: Alcaniz je bil Marcov, toda v Misanu bo druga pesem

Modena, 01. 09. 2026 07.59 pred 29 minutami 5 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Marco Bezzecchi

Marc Marquez je pobral (skoraj) vso slavo na dirkaški preizkušnji za VN Aragonije v Alcanizu. Zmaga na sprintu in slavje na osrednji dirki vikenda sta 33-letnega Španca spet izstrelila med glavne kandidate za laskavi naslov v razredu motoGP. A o njem še kako razmišlja tudi Italijan Marco Bezzecchi. "Brona" na sprinterski dirki in na glavni tekmi 27-letnega Italijana še naprej uvrščata med (glavne) kandidate za končno skupno zmago. Do konca sezone je še devet dirk, naslednja bo na sporedu 13. septembra za VN San Marina v Misanu.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: MotoGP - po VN Aragonije
    02:12
    Iz 24UR: MotoGP - po VN Aragonije
  • Iz 24UR: Marc Marquez ostaja kralj Aragonije
    02:31
    Iz 24UR: Marc Marquez ostaja kralj Aragonije
  • Start dirke razreda MotoGP za veliko nagrado Aragonije
    00:46
    Start dirke razreda MotoGP za veliko nagrado Aragonije
  • Vrhunci dirke razreda MotoGP za VN Aragonije
    02:17
    Vrhunci dirke razreda MotoGP za VN Aragonije
  • Razplet kvalifikacij in sprinterske dirke v Aragoniji
    02:34
    Razplet kvalifikacij in sprinterske dirke v Aragoniji

Marco Bezzecchi za vodilnim Jorgejem Martinom zaostaja 24 točk za Marcom Marquezom pa zgolj pet. Prvenstvo je še kako odprto, Bezzecchi pa je z dvema tretjima mestoma v Alcanizu kar zadovoljen. Sloviti Marquez je po prepričljivi zmagi na dirki za veliko nagrado Aragonije napredoval na drugo mesto v skupni razvrstitvi v elitnem razredu motoGP in prehitel Bezzecchija, a boj za anslov bo še kako hud in nepredvidljiv. 

Preberi še O nepotizmu ne duha ne sluha? Carlos Ezpeleta bo drugi človek v motoGP, prvi pa njegov oče

Sedemkratni svetovni prvak v razredu motoGP Marquez je na stezi MotorLand Aragon pokazal izjemno suvereno predstavo, poleg njega pa sta na oder za zmagovalce stopila še njegov rojak Pedro Acosta in prav Bezzecchi.

Marco Bezzecchi je belčstel na petkovem treningu, ko je postavil tudi rekord steze v Alcanizu.
Marco Bezzecchi je belčstel na petkovem treningu, ko je postavil tudi rekord steze v Alcanizu.
FOTO: Profimedia

Za 33-letnega Marqueza je bila to skupno 77. zmaga v elitnem motociklističnem razredu in četrta v letošnji sezoni, kar štiri od njih pa je dosegel na zadnjih šestih dirkah. S tem je znova oživil svoje upe za osmi naslov svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bezzecchi si je v določenem trenutku osrednje dirke v Alcanizu sicer privozil približno osem desetink sekunde prednosti, toda Marquez ga je v šestem krogu v 15. zavoju napadel in prevzel vodstvo. Ob izhodu iz zavoja sta tekmeca celo rahlo zadela z "jeklenima konjičkoma", situacijo pa je izkoristil Acosta in se prebil na drugo mesto. 

Marc Marquez in Marco Bezzecchi
Marc Marquez in Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

"Ko sva bila vzporedno na ravnini, sem slišal motor Marca Marqueza, zavoljo njegovih izkušenj in večje moči motocikla pa me je tudi premagal," je o enem najbolj spektakularnih manevrov na dirki za VN Aragonije za Gazzetto Dello Sport dejal Bezzecchi. 

Preberi še Bezzecchi z rekordom steze zaznamoval uvodne uradne kroge v Alcanizu

"Škoda, da sem nato izgubil še drugo mesto proti Acosti. Želel bi si ostrejšega boja za drugo stopničko, kljub temu pa sem zadovoljen z razpletom dirke v Alcanizu," je še dodal Bezzecchi, ki je prepričan, da je konkurenčen v boju za naslov prvaka v kraljevem razredu. 

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

"Do konca sezone je še kar nekaj dirk. Potrebno bo pridno zbirati točke, predvsem si ne smem privoščiti ničle. To bi me lahko stalo boja za naslov. Grem iz dirke v dirko in upam, da se mi bo izšlo," je rožnatemu časniku še zaupal Italijan. 

Bezzecchi pred domačo dirko v Misanu poln optimizma

Marco Bezzecchi je trd oreh in človek z velikim srcem. To je mogoče razbrati že z njegovega obraza po dirki v Aragoniji, kjer je bil kljub mešanim občutkom zadovoljen z razpletom konca tedna. "Zelo sem zadovoljen. Bil je fantastičen konec tedna," se je na dirkaški vikend v Alcanizu še enkrat uzrl dirkač Aprilie, čeprav ni skrival, da ostaja tudi nekaj grenkega priokusa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bezzecchi je dirkaški vikend začel s pole positionom, toda v sprintu ga je že v prvem ovinku prehitel Marc Marquez. Na glavni dirki je dvoboj trajal nekoliko dlje, vendar je Španec po napetem obračunu pri skoraj 300 kilometrih na uro vendarle prišel mimo. Ta manever je Italijana stal tudi drugega mesta, saj ga je prehitel še Pedro Acosta na KTM-u.

Marc Marquez je po dvojni zmagi v Alcanizu povsem v igri za laskavi anslov.
Marc Marquez je po dvojni zmagi v Alcanizu povsem v igri za laskavi anslov.
FOTO: Profimedia

"Ko sem se znašel ob Marcu, je bilo, kot da bi bila povezana z vzmetjo. Hotel sem se oddaljiti, a me je kar vleklo nazaj. Bilo je kot harmonika, približeval sem se in oddaljeval, ne da bi to zares želel," je slikovito opisal 27-letni Bezzecchi.

Preberi še 'Domače dirke so ob dvojnih zmagah vedno nekaj posebnega'

Zaradi zakonov fizike in varnosti je moral nekoliko zmanjšati hitrost pred ovinkom, prav tam pa je izgubil odločilni položaj. "Znašel sem se preveč na levi strani in nisem mogel zavirati tako, kot sem želel. Tam me je Acosta ujel. Res je, Pedro je bil malenkost hitrejši od mene in iz kroga v krog sem gledal, kako mi beži. Želel bi si več boja, vendar mislim, da bi bil na koncu vseeno boljši," je pošteno priznal Bez.

Kljub bolečinam brez izgovorov

Čeprav Aragonijo zapušča z dobrimi občutki, ostaja tudi nekaj obžalovanja. Dirkač Aprilie je zdrsnil na tretje mesto skupnega seštevka prvenstva, prehitel pa ga je prav Marc Marquez, ki je bil ves konec tedna njegov glavni tekmec. 

Preberi še Kvalifikacije z rekordom steze pripadle Bezzecchiju pred bratoma Marquez

Bezzecchi je postavil rekord kroga na dirkališču MotorLand, a ga je Marquez izboljšal v sprintu. Italijan si je priboril pole position, nato pa ga Španec premagal še na dirki. Ob vsem tem so ga pestile tudi bolečine v kolenu, a se zaradi njih ni želel izgovarjati.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

"Fizično zagotovo nekoliko trpim, vendar ne mislim, da je bil to glavni razlog za moj rezultat. Popoldne sem bil počasnejši tako v soboto kot v nedeljo. Ugotoviti moramo, kaj se je zgodilo, in kako ohraniti enak ritem, kot smo ga imeli na treningih," je Gazzetti še pojasnil tretji v prvenstvu razreda motoGP.

Bez prepričan, da bo v Misanu druga pesem

Bezzecchi je v Španiji osvojil že 26. stopničke kariere v motoGP, skupno pa že jubilejne 50. v vseh motociklističnih razredih. Sedemindvajsetletnik verjame, da je pred njim še veliko uspehov.

Preberi še Izjemni Marc Marquez ostaja kralj Aragona

"Lani smo imeli tukaj ogromno težav, zato sem pričakoval zahtevno dirkališče. Toda z ekipo smo opravili odlično delo in bili ves čas hitri. Res je, da sem bil v hladnejših razmerah na treningih nekoliko boljši kot na dirki v vročini, vendar sem zadovoljen. Na obeh dirkah sem dal vse od sebe, osvojil maksimum in tudi pole position. Bil je lep konec tedna. Gremo naprej," je milanskemu športnemu časniku dejal Bezzecchi.

Marc Marquez na lanski dirki v Misanu.
Marc Marquez na lanski dirki v Misanu.
FOTO: Profimedia

Naslednja postaja je Misano, njegov domači teren in eno najposebnejših prizorišč v koledarju MotoGP. "Ni mi treba posebej označevati te dirke v koledarju, saj me ekipa nanjo neprestano spominja. Naložili so mi že ogromno obveznosti, se je pošalil Italijan. Ob tem je dodal: "Misano me osrečuje. Pred nami bo čudovit konec tedna. Upam, da vas bo veliko. Se vidimo doma."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Izraz 'pole position' označuje najboljši štartni položaj na dirki, ki ga osvoji voznik z najhitrejšim časom v kvalifikacijah. Ta položaj je na štartni vrsti postavljen na samem čelu, kar vozniku omogoča, da prvi vstopi v prvi ovinek in se izogne gneči ter morebitnim trkom, ki se pogosto zgodijo v ozadju štartne vrste.

Sprinterska dirka, ki je bila v MotoGP uvedena leta 2023, poteka v soboto in traja približno polovico razdalje glavne nedeljske dirke. Za zmago na sprintu dirkači prejmejo polovico točk, ki bi jih dobili na glavni dirki. Glavna dirka ostaja osrednji dogodek vikenda, kjer se podeli polno število točk in kjer je ključnega pomena upravljanje s pnevmatikami ter gorivom skozi celotno dolžino preizkušnje.

Dirkališče Misano World Circuit Marco Simoncelli se nahaja v bližini italijanske regije Emilia-Romagna, ki velja za srce italijanske avtomobilske in motociklistične industrije. Ker je v neposredni bližini sedežev številnih ikoničnih znamk, kot so Ducati, Ferrari in Lamborghini, dirka v Misanu za italijanske voznike predstavlja čustveno domačo preizkušnjo, kjer imajo ogromno podporo navijačev in posebno motivacijo za zmago.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp bezzecchi

'Domače dirke so ob dvojnih zmagah vedno nekaj posebnega'

24ur.com Bezzecchi s 'polom' potrdil odlično formo, dobil tudi sprint dirko
24ur.com Luca Marini: Valentino Rossi je še vedno jezen na Marca Marqueza
24ur.com Sprint dirka: Martin ponovno končal v pesku, slavil Alex Marquez
24ur.com Drugi trening, ki so ga zaznamovali padci, je pripadel Bezzecchiju
24ur.com Bagnaia z najboljšim časom prvega prostega treninga, na drugem dominiral Bezzecchi
24ur.com Bagnaia s popolno prevlado v Spielbergu
24ur.com 'Za mano je kočljivo obdobje, a po Alcanizu je svet lepši'
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
laky71
01. 09. 2026 08.54
Mark je kralj.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
vizita
Portal
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Otrok ima vročino: kdaj lahko ostane doma in kdaj potrebuje pregled?
Otrok ima vročino: kdaj lahko ostane doma in kdaj potrebuje pregled?
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
dominvrt
Portal
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907