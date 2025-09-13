Bezzecchi izkoristil padec Marca Marqueza za zmago na sprintu

Marc Marquez se bo na obe dirki podal s četrtega startnega mesta oziroma iz druge vrste, potem ko je dobro odpeljal le en leteči krog, v ostalih pa je imel zaradi številnih desnih ovinkov več težav. Vseeno bo prepričljivo vodilni v seštevku v Misanu glavni favorit za že 14. slavje na sprintih v sezoni ter 12. zmago na nedeljskih dirkah.

Drugo mesto je v kvalifikacijah zasedel Alex Marquez, ki ima ob starejšemu bratu Marcu še edini možnosti za naslov svetovnega prvaka. Slednji je izpostavil, da je prva startna vrsta na tej stezi zelo pomembna: "Pomembno je, da smo čim bolj v ospredju. Rešili smo nekaj težav. V četrtem sektorju sem naredil razliko, a če bi ga odpeljal še bolje, bi lahko zasedel celo prvo mesto."

Najhitrejši je bil dopoldne Marco Bezzecchi, za katerega je bil to šesti najboljši startni položaj v karieri v kraljevskem razredu, v nedeljo pa bo lovil peto zmago. "Fantastično. Uspel mi je zelo dober krog, za nami je zelo dobro dopoldne. Zahvaliti se moram ekipi, ki je sestavila motocikel, ki je res odličen. Užival sem, navijačev je vedno veliko, vsak dan več. Trudimo se zanje," je ob tem povedal Bezzecchi.