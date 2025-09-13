Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

Bezzecchi izkoristil padec Marca Marqueza za zmago na sprintu

Misano, 13. 09. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , A.V. , STA
Komentarji
21

Italijan Marco Bezzecchi je po zmagi v kvalifikacijah vso konkurenco ugnal tudi na kasnejši sprint dirki. Na končni razplet je (močno) vplival tudi padec Marca Marqueza, ki je v enem od sektorjev želel preveč in posledično zdrsnil s steze. Na zmagovalni oder sta se z drugim oziroma tretjim mestom zavihtela še Alex Marquez in Fabio Di Giannantonio. Francesco Bagnaia je bil 13.

MotoGP – VN San Marina
MotoGP – VN San Marina FOTO: VOYO

Marc Marquez se bo na obe dirki podal s četrtega startnega mesta oziroma iz druge vrste, potem ko je dobro odpeljal le en leteči krog, v ostalih pa je imel zaradi številnih desnih ovinkov več težav. Vseeno bo prepričljivo vodilni v seštevku v Misanu glavni favorit za že 14. slavje na sprintih v sezoni ter 12. zmago na nedeljskih dirkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugo mesto je v kvalifikacijah zasedel Alex Marquez, ki ima ob starejšemu bratu Marcu še edini možnosti za naslov svetovnega prvaka. Slednji je izpostavil, da je prva startna vrsta na tej stezi zelo pomembna: "Pomembno je, da smo čim bolj v ospredju. Rešili smo nekaj težav. V četrtem sektorju sem naredil razliko, a če bi ga odpeljal še bolje, bi lahko zasedel celo prvo mesto."

Najhitrejši je bil dopoldne Marco Bezzecchi, za katerega je bil to šesti najboljši startni položaj v karieri v kraljevskem razredu, v nedeljo pa bo lovil peto zmago. "Fantastično. Uspel mi je zelo dober krog, za nami je zelo dobro dopoldne. Zahvaliti se moram ekipi, ki je sestavila motocikel, ki je res odličen. Užival sem, navijačev je vedno veliko, vsak dan več. Trudimo se zanje," je ob tem povedal Bezzecchi.

Preberi še Bezzecchi najhitrejši v kvalifikacijah, Marc Marquez četrti

Slabo desetinko je za njim zaostal Fabio Quartararo, ki bo prav tako startal iz prve vrste. "Za nas je to eden najzahtevnejših vikendov, ampak dobro smo se odzvali. Odpravili smo težave, ki jih imamo. Nisem pričakoval takšnega časa, saj sem storil nekaj napak."

Marc Marquez, ki v Misanu še ne more potrditi sedmega naslova v razredu motoGP, ima pred sprintom 182 točk naskoka pred bratom Alexom. Tretji Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) zaostaja že 250 točk.

Razpored dirk - VN San Marina
Razpored dirk - VN San Marina FOTO: VOYO
VN San Marina
VN San Marina FOTO: 24ur.com
motogp bezzecchi misano vn san marina marquez
Naslednji članek

Bezzecchi najhitrejši v kvalifikacijah, Marc Marquez četrti

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AchiIIeus
13. 09. 2025 15.41
+1
Marc Marquez in njegovi plazilci se verjetno zdaj počutijo kot ateisti pred svetim Petrom, brez debate!
ODGOVORI
2 1
Passinni99
13. 09. 2025 15.41
+0
Vso to idiotsko klobasanje čez MM, pa Kilavi, ki ne zna vozit itd., je samo odraz primitivnosti določenih osebkov tukaj. Ampak eno treba priznati: nekaj šampionov na Marcovem mestu ne bi vozilo danes na limitu. Za te 3 točke? Nikakor. Ampak Marc je Marc, vedno hoče zmagati. Prav zaradi tega navijam zanj. Tudi Stoner je bil iz podobnega testa, Rossi pa pravo nasprotje. Če ni imel za razred boljšega motocikla, potem ni reskiral ama ništa. Na nek način pametno, tako se je izognil poškodbam.
ODGOVORI
2 2
AchiIIeus
13. 09. 2025 15.43
Nikogar ne briga na koga ga ti Korl ublaš, sram te bodi!
ODGOVORI
0 0
Jezdimir...hehehe
13. 09. 2025 15.38
+1
Čestitke Aprilii in Bezzecchiju za suvereno zmago, Markec pa vsi vemo da nima glih neki znanja da bi se lahko izognil pesku...hehehe
ODGOVORI
3 2
Passinni99
13. 09. 2025 15.42
+1
Tvoj zmazek je bedast, saj je večina dirkačev letos peskala dosti pogosteje kot Marc. A ni tako? Kaj si torej hotel povedati, dvorni norček?
ODGOVORI
1 0
sloeki70
13. 09. 2025 15.44
Jezdic, kaksna karma pa tebe caka, si sploh ne znam predstavljat?
ODGOVORI
0 0
Miha1999
13. 09. 2025 15.37
-3
Je bilo danes lepo vidno , ko je MM padel, do kod seže IQ rumenih navijačev. Upam da jim jutri zapre usta in da skrijejo rumene zobe.
ODGOVORI
1 4
mikpiki191
13. 09. 2025 15.31
-1
MM ima zaloge v točkah,samo vseeno bo treba po pameti se voziti
ODGOVORI
2 3
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 15.27
+3
Ja lej. Sej sm reku da bo tko.
ODGOVORI
4 1
Passinni99
13. 09. 2025 15.26
-4
Bagnaia z vilico po njegovi želji - 13. mesto. Oziroma 15. mesto brez padcev Fabia in Marca. Wow.
ODGOVORI
3 7
Passinni99
13. 09. 2025 15.21
-2
Letos je Marc 3 padel na dirkah - vedno v vodstvu. Dobrega srca je, pa rad poklanja zmage.
ODGOVORI
4 6
1butnskala
13. 09. 2025 15.18
+1
končno peskovnikkkk
ODGOVORI
7 6
Passinni99
13. 09. 2025 15.17
-4
Ko je zdaj MM padel, je režiser pokazal makaronarje, kako so se drli in mahali v ekstazi od škodoželjnosti. Kakšen barbarski narod.
ODGOVORI
6 10
Cenb77
13. 09. 2025 15.25
-3
Daleč najbolj pokvarjen navijaški klan ever..
ODGOVORI
3 6
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 15.28
+3
Al pa na drugi strani primitiven
ODGOVORI
4 1
Jezdimir...hehehe
13. 09. 2025 15.40
Podrepniki pa v jok in na drevo...hehehe
ODGOVORI
0 0
AchiIIeus
13. 09. 2025 15.13
+2
Kaj se Kilavi petlja ko točno ve da ni dorasel, pesek je logični zaključek
ODGOVORI
8 6
Loptass
13. 09. 2025 15.17
-4
Logičen zaključek je 9. naslov.
ODGOVORI
3 7
Cenb77
13. 09. 2025 15.19
-1
Pa bo vseen dobu isto točk kot BAG...
ODGOVORI
4 5
Passinni99
13. 09. 2025 15.22
-5
Logičen zaključek je tudi jutrišnja zmaga za MM.
ODGOVORI
3 8
Spijuniro Golubiro
13. 09. 2025 15.28
+2
Morš mislt
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256