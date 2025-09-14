Svetli način
MotoGP

Bezzecchi bo vnovič čakal na morebitno Marquezovo napako

Misano, 14. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V.
2

Pred najboljšimi motociklisti sveta je le še zadnje dejanje tega vikenda v Misanu. Jasno je, da bo Marc Marquez, ki je krajšo sprint dirko zaradi zdrsa končal v pesku in posledično ostal brez novih točk, skušal popraviti nekoliko slabši vtis in na današnji glavni dirki za VN San Marina priti do polnega izkupička. Zmagovalec sprinta Marco Bezzecchi pa bo najverjetneje ubral podobno taktiko in čakal na tekmečevo morebitno napako. Z ogrevanjem elitnega razreda pričnemo ob 9.40 na VOYO.

Čeprav je le nekaj sekund pred usodno napako Marc Marquez uspel prehiteti žilavega Marca Bezzecchija, se je slednji na koncu po napaki izkušenega Katalonca z visoko dvignjenima rokama razveselil zmage na krajši sprint dirki.

Z ogrevanjem dirkačev iz elitnega razreda pričnemo ob 9.40 na VOYO. Kasneje pa se nam lahko pridružite tudi na Kanalu A, kjer bomo pospremili razpleta glavnih dirk za VN San Marina v razredih Moto 2 (12.10) in Moto GP (13.15).

"To je bila taktična zmaga. Vedel sem, da v nekaterih ovinkih ne smem preveč tvegati, saj bi se mi sicer lahko zgodilo podobno, kot se je Marcu. Vesel sem polnega izkupička in upam, da kaj podobnega lahko ponovim tudi na glavni dirki," je po zmagi na sprintu kratko in jasno dejal italijanski dirkač. 

Ta je torej izkoristil ponujeno in Marquezovo napako spremenil v lastno zmago. "Danes nas čaka podobna dirka. Če bo Marc na svoji prepoznavni ravni, ga bo zelo težko premagati. Sam bom skušal ohraniti visoko raven izvedbe na stezi in bil hkrati pozoren na morebitne napake glavnih tekmecev. Ne bojim se novega izziva, ravno nasprotno, verjamem, da lahko dobro formo v Misanu nadgradim z novim vrhunskim dosežkom tudi na glavni dirki," še dodaja Bezzecchi.

MotoGP – VN San Marina
MotoGP – VN San Marina FOTO: VOYO

Na današnji dirki se bo zagotovo kaj vprašalo tudi drugouvrščenega na včerajšnjem sprintu Alexa Marqueza. "Gotovo bo napeto vse do konca. Vsaj upam, da bo tako. Marc je favorit za zmago, a tudi ostali nismo brez možnosti. Največja težava utegnejo biti pnevmatike, ki se na tej stezi hitreje obrabljajo. Treba bo ubrati pravšnjo taktiko in se ne zaletavati bo nepotrebnem," pa meni mlajši od bratov Marquez, trenutno drugouvrščeni dirkač svetovnega prvenstva v kraljevem razredu MotoGP.

Razpored dirk - VN San Marina
Razpored dirk - VN San Marina FOTO: VOYO
motogp vn san marina 2025 marc marquez marco bezzecchi dirka
Bezzecchi izkoristil padec Marca Marqueza za zmago na sprintu

Spijuniro Golubiro
14. 09. 2025 08.19
+0
Zmagal bo brez Markotove napake in to je dejstvo.
Astor15
14. 09. 2025 08.30
Tudi to se lahko zgodi, ker ne prihaja z tako opevane italijanske Akademije in zato zna zares dobro dirkati.
