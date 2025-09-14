Bezzecchi bo vnovič čakal na morebitno Marquezovo napako

Čeprav je le nekaj sekund pred usodno napako Marc Marquez uspel prehiteti žilavega Marca Bezzecchija , se je slednji na koncu po napaki izkušenega Katalonca z visoko dvignjenima rokama razveselil zmage na krajši sprint dirki.

Z ogrevanjem dirkačev iz elitnega razreda pričnemo ob 9.40 na VOYO. Kasneje pa se nam lahko pridružite tudi na Kanalu A, kjer bomo pospremili razpleta glavnih dirk za VN San Marina v razredih Moto 2 (12.10) in Moto GP (13.15).

"To je bila taktična zmaga. Vedel sem, da v nekaterih ovinkih ne smem preveč tvegati, saj bi se mi sicer lahko zgodilo podobno, kot se je Marcu. Vesel sem polnega izkupička in upam, da kaj podobnega lahko ponovim tudi na glavni dirki," je po zmagi na sprintu kratko in jasno dejal italijanski dirkač.

Ta je torej izkoristil ponujeno in Marquezovo napako spremenil v lastno zmago. "Danes nas čaka podobna dirka. Če bo Marc na svoji prepoznavni ravni, ga bo zelo težko premagati. Sam bom skušal ohraniti visoko raven izvedbe na stezi in bil hkrati pozoren na morebitne napake glavnih tekmecev. Ne bojim se novega izziva, ravno nasprotno, verjamem, da lahko dobro formo v Misanu nadgradim z novim vrhunskim dosežkom tudi na glavni dirki," še dodaja Bezzecchi.