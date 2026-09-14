Bezzecchi bo želel domačo dirko čim prej pozabiti: Seveda sem žalosten

Marco Bezzecchi je odlično začel domačo dirko in ob startu ugnal vso konkurenco, ki pa ni dolgo vozila za njegovim hrbtom. Italijan si je že v prvem krogu privoščil veliko napako, ki je bila zanj usodna. "Seveda sem zaradi razpleta dneva žalosten, a obdržati moram vse pozitivno s tega konca tedna in se posvetiti naslednji dirki," je po koncu dirkaškega vikenda povedal Bezzecchi, ki je na žalost domačih navijačev hitro sklenil svoj napad na prvo zmago v Misanu.

Vrata garaže največjega osmoljenca vikenda so bila takoj po dirki že zaprta, saj se je z ekipo hitro odpravil v Avstrijo, kjer se bodo dirkači elitnega motociklističnega razreda pomerili ta konec tedna. Tam bosta veliko pozornosti deležna Jorge Martin in Marc Marquez. Ta sta po zmagi slednjega izenačena na prvem mestu lestvice. "Dirkamo na meji in majhna napaka nas lahko stane veliko točk. Po padcu Bezzecchija sem bil previdnejši," je povedal Marquez in dodal, da si je na tokratni dirki povrnil samozavest.