MotoGP

Bezzecchi do 'pola', v prvi startni vrsti še Acosta in Quartararo

Portimao, 08. 11. 2025 07.00

Pred najboljšimi motociklisti sveta je predzadnji dirkaški vikend v sezoni 2025. Na petkovih (prostih) treningih na stezi v Portimau se je najbolje odrezal drugouvrščeni v skupnem seštevku prvenstva MotoGP Alex Marquez, ki je obenem eden od glavnih favoritov za zmago tudi na nedeljski glavni dirki za VN Portugalske. V današnjih kvalifikacijah je do najboljšega startnega izhodišča prišel Marco Bezzecchi, v kasnejšo sprint dirko, ki jo bomo od 15.55 naprej prenašali na Kanalu A in VOYO, pa bosta iz prve startne vrste krenila tudi Pedro Acosta in Fabio Quartararo.

Dobro na poti je bil tudi dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, ki je že na petkovem drugem treningu vložil kandidaturo za najvišja mesta. Član Ducatija je na koncu zasedel četrto mesto in bo tako v sprint dirko kot tudi v nedeljsko glavno dirko za VN Portugalske vstopil iz druge startne vrste.

"Zelo sem zadovoljen s 'polom'. Zahvaljujem se vsem kolegom v ekipi. Po včerajšnjih treningih smo naredili nekaj sprememb, kar pa lahko v nadaljevanju vikenda še malce izboljšamo. Na sprintu bom skušal dobro startati, a se zavedam, da bo zaradi velike konkurence zelo težko," je po zmagi v kvalifikacijah dejal Marco Bezzecchi.

Marco Bezzecchi si je z odličnim dirkanjem na današnjih kvalifikacijah privozil najugodnejše startno izhodišče pred sprint dirko in nedeljsko glavno dirko za VN Portugalske.
Marco Bezzecchi si je z odličnim dirkanjem na današnjih kvalifikacijah privozil najugodnejše startno izhodišče pred sprint dirko in nedeljsko glavno dirko za VN Portugalske. FOTO: Dorna

Pred sobotnim dogajanjem Alex Marquez v najboljšem položaju

Alex Marquez je tako potrdil odlično pripravljenost pred nadaljevanjem predzadnjega dirkaškega vikenda v letošnji sezoni. 

Španski dirkač bo skušal priti do čim bolj ugodnega izhodišča pred današnjim sprintom in jutrišnjo glavno dirko za VN Portugalske. V Portimau je vse pripravljeno za kvalifikacijsko preizkušnjo, na kateri bo zagotovo imel svojo računico tudi dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia.

Če je Italijan na prvem petkovem treningu povsem odpovedal, med drugimi ga je prehitel celo Nicolo Bulega, ki je pri Ducatiju zapolnil vrzel ob odsotnosti poškodovanega Marca Marqueza, pa je že na drugem, ki je štel za določitev kvalifikacijskih skupin, zaostal le za mlajšim od bratov Marquez.

V zadnjem obdobju se med najboljšimi suče tudi nadarjeni Pedro Acosta, ki pa mu nikakor ne uspe tisti zadnji korak, da bi začel kontinuirano dosegati vrhunske rezultate. Španec bo tako kot Alex Marquez in Bagnaia vstopil v kvalifikacije iz hitrejše skupine. Zanimivo bo spremljati nekdanjega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja, za katerega mnogi pravijo, da je poleg novega starega svetovnega prvaka Marca Marqueza daleč najbolj nadarjen dirkač v motociklistični karavani.

