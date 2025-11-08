Bezzecchi ima s 'pola' priložnost, da se utrdi na tretjem mestu v SP

V Portimau narašča napetost pred vrhuncem sobotnega dne, sprintersko dirko. Zmago bo z najboljšega startnega položaja napadal Marco Bezzecchi, iz prve startne vrste bosta sprint začela še Pedro Acosta in Fabio Quartararo, tik za njima pa startal Francesco Bagnaia, ki se z Bezzecchijem bori za tretje mesto v svetovnem prvenstvu. Najboljši na petkovih treningih Alex Marquez dopoldan ni navdušil, vendar mu peto startno mesto kljub temu omogoča, da se vključi v boj za zmago. S prenosom sprinta na Kanalu A in VOYO začnemo ob 15.55.
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
15.52
Preklopite na Kanal A ali VOYO!
Na Kanalu A in VOYO smo pravkar začeli s prenosom sprinta.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.50
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.49
Alex Marquez s petega mesta
Najhitrejši na petkovih treningih Alex Marquez na kvalifikacijah ni zablestel, postavil je peti čas, vendar se bo kljub temu poskušal vmešati v boj za zmago.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.46
Bezzecchi in Bagnaia v boju za tretje mesto v SP
Bezzecchi bo na sprintu napadal zmago, s katero bi se še bolj utrdil na tretjem mestu svetovnega prvenstva. Njegov prvi tekmec v boju za tretje mesto je Francesco Bagnaia, ki bo današnji sprint začel s četrtega mesta.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.45
Na kvalifikacijah se je najbolj izkazal Bezzecchi
Marco Bezzecchi si je dopoldan pridirkal najboljši startni položaj, iz prve startne vrste pa se bosta podala še Pedro Acosta in Francesco Bagnaia.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.44
Ljubiteljice in ljubitelji motociklističnega dirkanja, lepo pozdravljeni!
V Portimau je že vse nared za sprintersko preizkušnjo.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Na kvalifikacijah si je prvi startni položaj pridirkal Marco Bezzecchi, ki se s Francescom Bagnaio in Pedrom Acosto bori za tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva. Acosta bo startal tik za njim iz drugega startnega mesta, Bagnaia pa iz četrtega.
Znova je kvalifikacije dobro odpeljal Fabio Quartararo in se prebil v prvo startno vrsto. Ob dobrem startu pa lahko zmago na sprintu napade tudi Alex Marquez, ki sicer dopoldan ni bil tako prepričljiv kot na petkovih treningih, pognal se bo s petega startnega položaja.
S prenosom sprinta na Kanalu A in VOYO začnemo ob 15.55.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.