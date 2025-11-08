Bezzecchi ima s 'pola' priložnost, da se utrdi na tretjem mestu v SP

Na kvalifikacijah si je prvi startni položaj pridirkal Marco Bezzecchi , ki se s Francescom Bagnaio in Pedrom Acosto bori za tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva. Acosta bo startal tik za njim iz drugega startnega mesta, Bagnaia pa iz četrtega.

Bezzecchi do 'pola', v prvi startni vrsti še Acosta in Quartararo

Znova je kvalifikacije dobro odpeljal Fabio Quartararo in se prebil v prvo startno vrsto. Ob dobrem startu pa lahko zmago na sprintu napade tudi Alex Marquez, ki sicer dopoldan ni bil tako prepričljiv kot na petkovih treningih, pognal se bo s petega startnega položaja.

S prenosom sprinta na Kanalu A in VOYO začnemo ob 15.55.