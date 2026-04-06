MotoGP

Bezzecchi in Antonelli skupaj na Rossijevem ranču: fotografija najbolj vročih dirkačev ta hip

Modena, 06. 04. 2026 09.32

M.J.
Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi

Italijana Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi sta se čez praznike srečala na ranču legendarnega Valentina Rossija v Tavullii. Vodilni v skupnem seštevku formule 1 in vodilni v prvenstvu motoGP sta skupaj preživela dan v zasebnem trening centru "Doktorja".

Še pred nekaj dnevi sta Italijana Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi zmagala na isti dan. Pisala se je nedelja – prvi je bil najboljši v Suzuki, drugi pa v Austinu. 

"Šest dni pozneje pa sta se znova srečala, tokrat na sproščenem druženju, ki pa je kljub temu ostalo v znamenju motorjev," sporoča Gazzetta Dello Sport.

Presenetljivi uspehi

V formuli 1 mladi bolonjski dirkač Mercedesa preseneča z zrelimi predstavami, konstantnostjo in vrhunskimi rezultati. Po dveh zmagah na Kitajskem in Japonskem se je 18-letni Italijan uveljavil kot eden glavnih kandidatov za naslov svetovnega prvaka. 

Bezzecchi medtem doživlja izjemno obdobje prevlade: za seboj ima pet zaporednih zmag, segajočih še v prejšnjo sezono. Dirkač iz Romanje z Aprilio odkrito meri na prekinitev Ducatijeve štiriletne prevlade v svetovnem prvenstvu razreda motoGP.

Dominantni Bezzecchi pred Lorenzom, Stonerjem, Doohanom, Rossijem ...

