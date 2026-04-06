Bezzecchi in Antonelli skupaj na Rossijevem ranču: fotografija najbolj vročih dirkačev ta hip

Še pred nekaj dnevi sta Italijana Kimi Antonelli in Marco Bezzecchi zmagala na isti dan. Pisala se je nedelja – prvi je bil najboljši v Suzuki, drugi pa v Austinu.
"Šest dni pozneje pa sta se znova srečala, tokrat na sproščenem druženju, ki pa je kljub temu ostalo v znamenju motorjev," sporoča Gazzetta Dello Sport.
Presenetljivi uspehi
V formuli 1 mladi bolonjski dirkač Mercedesa preseneča z zrelimi predstavami, konstantnostjo in vrhunskimi rezultati. Po dveh zmagah na Kitajskem in Japonskem se je 18-letni Italijan uveljavil kot eden glavnih kandidatov za naslov svetovnega prvaka.
Bezzecchi medtem doživlja izjemno obdobje prevlade: za seboj ima pet zaporednih zmag, segajočih še v prejšnjo sezono. Dirkač iz Romanje z Aprilio odkrito meri na prekinitev Ducatijeve štiriletne prevlade v svetovnem prvenstvu razreda motoGP.
