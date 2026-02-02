Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

Kuala Lumpur, 02. 02. 2026 11.05 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Marco Bezzecchi podaljšal pogodbo

Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Aprilie, ki je to naznanila na zelo poseben način. Do poroke je prišlo v Maleziji, kjer so potekala uvodna testiranja pred začetkom sezone.

Marco Bezzecchi je prejšnjo sezono za bratoma Marquez zaključil na tretjem mestu v skupnem seštevku, zdaj pa z Aprilio podpisal dveletno "poročno" pogodbo. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo. Že od prvega dne, ko sem podpisal, sem imel v mislih cilj zgraditi dolgoročen projekt. Vesel sem, da sem našel podporo celotne ekipe in tovarne. Upam, da jim bom lahko prinesel veliko veselja, tako kot ga bodo zagotovo oni meni," je ob podpisu povedal 27-letnik.

Bezzecchi je po prihodu v kraljevski razred motoGP leta 2022 tretje mesto v skupnem seštevku zasedel tudi v sezoni 2023, takrat še z Ducatijem v ekipi Valentina Rossija. Lani se je pridružil Aprilii in v svoji prvi sezoni z novo ekipo dosegel tri zmage in devet uvrstitev na oder za zmagovalce. Na koncu je zbral 353 točk in končal le za bratoma Marquez. Prvak je postal Marc Marquez (545), drugi pa je bil Alex Marquez (467).

Bezzecchi je v karieri odpeljal 174 dirk v vseh razredih, od tega 82 v kraljevskem motoGP. V njem je zbral šest zmag, 18 stopničk in šest najboljših startnih položajev. Tudi v razredih moto2 (2021) in moto3 (2018) je v skupnem seštevku najvišje končal na tretjem mestu. V vseh razredih je dosegel 12 zmag in 42 uvrstitev med najboljše tri.

Nova sezona motoGP se bo začela 1. marca na Tajskem.

motogp marco bezzecchi aprilia pogodba poroka

'Želja po dirkanju za tovarniško ekipo ostaja, toda pri Gresiniju sem srečen'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
Zaradi krivde in sramu ne želijo imeti svojega bogastva
Zaradi krivde in sramu ne želijo imeti svojega bogastva
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506