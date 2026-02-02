Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

Marco Bezzecchi je prejšnjo sezono za bratoma Marquez zaključil na tretjem mestu v skupnem seštevku, zdaj pa z Aprilio podpisal dveletno "poročno" pogodbo. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal pogodbo. Že od prvega dne, ko sem podpisal, sem imel v mislih cilj zgraditi dolgoročen projekt. Vesel sem, da sem našel podporo celotne ekipe in tovarne. Upam, da jim bom lahko prinesel veliko veselja, tako kot ga bodo zagotovo oni meni," je ob podpisu povedal 27-letnik.

Bezzecchi je po prihodu v kraljevski razred motoGP leta 2022 tretje mesto v skupnem seštevku zasedel tudi v sezoni 2023, takrat še z Ducatijem v ekipi Valentina Rossija. Lani se je pridružil Aprilii in v svoji prvi sezoni z novo ekipo dosegel tri zmage in devet uvrstitev na oder za zmagovalce. Na koncu je zbral 353 točk in končal le za bratoma Marquez. Prvak je postal Marc Marquez (545), drugi pa je bil Alex Marquez (467).

Bezzecchi je v karieri odpeljal 174 dirk v vseh razredih, od tega 82 v kraljevskem motoGP. V njem je zbral šest zmag, 18 stopničk in šest najboljših startnih položajev. Tudi v razredih moto2 (2021) in moto3 (2018) je v skupnem seštevku najvišje končal na tretjem mestu. V vseh razredih je dosegel 12 zmag in 42 uvrstitev med najboljše tri.

Nova sezona motoGP se bo začela 1. marca na Tajskem.