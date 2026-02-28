Naslovnica
MotoGP
Zgodba se razvija

Acosta dobil prvo sprintersko dirko sezone!

Buriram, 28. 02. 2026 09.46

Avtor:
Ž.Ž.
Pedro Acosta

Španski dirkač Pedro Acosta je zmagovalec uvodnega sprinta letošnje sezone. Mladi dirkač se je z Marcom Marquezom boril vse do zadnjih metrov, na koncu pa ciljno črto prečkal pred izkušenejšim rojakom. Tretje mesto je osvojil Raul Fernandez. Zmagovalec kvalifikacij Marco Bezzecchi je sprint končal v pesku.

MotoGP - VN Tajske
MotoGP - VN Tajske
FOTO: VOYO

Marc Marquez se je odlično pognal z drugega startnega položaja in povedel pred Marcom Bezzecchijem. Italijan ni čakal z napadom in se uspešno prebil mimo Španca, ta pa je uspel odgovoriti, nakar sta se dirkača zapletla v dvoboj za vodstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A bitka ni trajala prav dolgo, saj je Bezzecchi storil napako in končal v pesku. Padec dirkača Aprilie je izkoristil Pedro Acosta, ki je napadel vodilnega Marqueza, vendar je spredaj ostal le nekaj metrov. Aktualni prvak je takoj spet prevzel pobudo in začel stopnjevati ritem na čelu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mladi dirkaški talent pa je uspešno držal stik z Marquezom in Španca sta se v ostrem obračunu za zmago borila vse do zadnjih metrov. Acosta je večkrat uspešno napadel rojaka, ta pa je v zadnjem ovinku predzadnjega kroga odgovoril z manevrom, zaradi katerega je prejel kazen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Direkcija dirke je presodila, da mora Marquez Acosto zaradi grobega prehitevanja spustiti predse, kar je aktualni svetovni prvak tudi storil. Do ciljne črte ga 33-letnik ni več uspel ujeti in mladi Španec je prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretje mesto je do konca dirke zadržal Raul Fernandez, ki je položaj v prvi startni vrsti izkoristil za preboj na stopničke.

Na četrtem mestu je sprint končal Ai Ogura, peti je bil še en dirkač Aprilie Jorge Martin. Točke so osvojili še Brad Binder, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio in Francesco Bagnaia, ki se je na deveto mesto prebil po startu s 13. startnega položaja.

Bezzecchi blestel vse do sprinterske dirke

Dirkaški konec tedna je bil za Bezzecchija vse do sprinta praktično popoln. Dobil je vse proste treninge in na kvalifikacijah osvojil tudi najboljši startni položaj, se pa je že dopoldne dvakrat znašel na tleh, prvič na zadnjem prostem treningu, nato pa še na kvalifikacijah.

Bo pa Italijan imel popravni izpit že v nedeljo, ko bo ob 9.00 na sporedu prva letošnja dirka za veliko nagrado. Pridružite se nam na Kanalu A in VOYO.

Dirkaški spored za VN Tajske
Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
09.35

To je vse za danes, pridružite se nam znova jutri, ko bo na sporedu še vrhunec dirkaškega konca tedna - nedeljska dirka za veliko nagrado Tajske!

Dirkaški spored se prične ob 6.00 po našem času, takrat se bodo v lov na zmago pognali dirkači razreda moto3. Ob 7.10 bomo na Kanalu A začeli s prenosom dirke razreda moto2, nato pa se bomo posvetili še zadnjemu dejanju, dirkaški preizkušnji v elitnem razredu. Ne zamudite!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.25

Kar tri Aprilie med najboljšimi petimi

Četrti je bil Ai Ogura, peti pa Jorge Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.22

Marc Marquez drugi, tretje mesto pa je osvojil Raul Fernandez

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.22

ACOSTA ZMAGOVALEC PRVE SPRITNERSKE DIRKE!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.21

Marquez mora spustiti Acosto naprej!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

macolagobec
28. 02. 2026 09.46
MM je prelahko vzel Acosto za sabo.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
28. 02. 2026 09.44
Daj daj, ko je Dorna murkecu skozi prste gledala je bila kul, zdaj ko mu pač ne je pa mafija...ccc
Odgovori
+1
2 1
Samo navijač
28. 02. 2026 09.38
Jezdek da se ne bos razpocil. Marq te ne šmirgla , drvi proti 10x 😁😁😁
Odgovori
+1
4 3
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.41
Kaj te cviliš, Markec nima več za burek, mladci so očitno hitrejši, to pa vem da boli podrepne...hehehe
Odgovori
+0
3 3
Samo navijač
28. 02. 2026 09.37
Izjava Acoste nisem zadovoljen z zmago, ker me je Marq spustil naprej. Racunalniski simulator ni pokazal dotika Tardozi. Glavno da je Marq v ospredju, se bo pestro..
Odgovori
+0
4 4
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.38
Če si slep ti tudi očala ne pomagajo...hehehe
Odgovori
+2
5 3
macolagobec
28. 02. 2026 09.43
Najbolj važno je, da Marcu dihajo za ovratnik mnogi iz Aprilie in KTM-a. Mora biti napeto. Škoda za Bezzecchija, najbrž bi zmagal, če ne bi zdrsnil.
Odgovori
+2
2 0
štajerski janezek
28. 02. 2026 09.44
Hahaha.... ni pokazal dotika🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Cenb77
28. 02. 2026 09.34
Pa veliko uzitkov ob cudovitem strokovnem komentiranju.... hahah
Odgovori
-1
2 3
bertox
28. 02. 2026 09.33
Forzaa Bezzzz💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Odgovori
+3
5 2
B00m
28. 02. 2026 09.32
To so dirke! tak mora biti celo sezono. MM93 bo očitno spet preveč močen za to sezono. Drug nivo, nimaš kaj. Bravo Pedro!!! škoda za Bezekija da ni bil zraven do konca. Let the party begin!
Odgovori
+0
3 3
Stojadina-sportiva
28. 02. 2026 09.31
Sam de ni MM.
Odgovori
+1
7 6
loeb
28. 02. 2026 09.34
Ne skrbi.....Marc je še zmeraj najboljši, še ena kljukica prvaka bo letos👍🏆
Odgovori
+1
5 4
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.36
Markec letos ne bo imel za burek, premalo je Ducati boljši od ostalih da bi zakrpal manjko njegovega znanja...hehehe
Odgovori
+0
3 3
loeb
28. 02. 2026 09.40
Saj če ne bi bilo enakovredno bi bilo že smešno....Marc če se sam ne bo polomu......bo prvak...izkušnje fantje izkušnje....
Odgovori
+0
1 1
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.42
izkušnje v pesku, to pa ja...hehehe
Odgovori
0 0
bertox
28. 02. 2026 09.31
MM🤮🤮
Odgovori
+4
6 2
Cenb77
28. 02. 2026 09.31
Bravo BEZ!!! Tocno tja kamor spadas... kazen bo se problematicna. MM se ga ni dotaknil, ostal je na svoji dirkaski liniji. ACO je trznil in ni mogu odpelat...
Odgovori
-4
4 8
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.33
Cviliš, neprecenljivo ko pokvarjenc dobi po grbi...hehehe
Odgovori
+1
4 3
bertox
28. 02. 2026 09.33
Zihr. Banda MM
Odgovori
+0
2 2
macolagobec
28. 02. 2026 09.44
Ne moreš pozabiti kako je osmešil Rossija. No, predhodno ga je pa Rossi nasadil.
Odgovori
0 0
bertox
28. 02. 2026 09.28
MM🤮
Odgovori
+1
8 7
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.31
Kot vedno v svojem pokvarjenem slogu, ampak palice zanj so zrastle...hehehe
Odgovori
+0
5 5
bertox
28. 02. 2026 09.28
Acoooostaaaaa💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Odgovori
+8
11 3
Stojadina-sportiva
28. 02. 2026 09.27
Pedroooo
Odgovori
+10
12 2
mmblackbird
28. 02. 2026 09.25
Mafija sodniška....
Odgovori
-8
6 14
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.27
Res je, morali bi mu pokazati črno zastavo...hehehe
Odgovori
+6
10 4
mnsandman
28. 02. 2026 09.27
Pravilno💯 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
9 3
NDM
28. 02. 2026 09.30
tebi verjetno v peskovnik.... vsak šport uničujejo.... niti dirkati ne smejo
Odgovori
-2
2 4
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.25
Bravo Acosta deklasiral Markeca z bistveno počasnejšim KTM-jem, brez debate...hehehe
Odgovori
+8
14 6
Cenb77
28. 02. 2026 09.35
Sej BEZ ga ni mogu k se jebigral v pesku...
Odgovori
+0
2 2
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.44
Bezzecchi ga bo jutri pojedel, brez debate...hehehe
Odgovori
0 0
motorist_mb
28. 02. 2026 09.23
To je dirka ampak mafijska Dorna spet 😡
Odgovori
-8
4 12
Jezdimir...hehehe
28. 02. 2026 09.26
Tudi Dorni je že dovolj Markecovih packarij, kaj ti še ni jasno...hehehe
Odgovori
+9
13 4
mnsandman
28. 02. 2026 09.29
Španska Dorna mafijska ??? 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+4
6 2
nebel
28. 02. 2026 09.10
Se je že začelo z aaaa in ha inpodobno. Dajte, pustite na Voyu angleške komentarje
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
