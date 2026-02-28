Acosta dobil prvo sprintersko dirko sezone!

MotoGP - VN Tajske FOTO: VOYO

Marc Marquez se je odlično pognal z drugega startnega položaja in povedel pred Marcom Bezzecchijem. Italijan ni čakal z napadom in se uspešno prebil mimo Španca, ta pa je uspel odgovoriti, nakar sta se dirkača zapletla v dvoboj za vodstvo.

A bitka ni trajala prav dolgo, saj je Bezzecchi storil napako in končal v pesku. Padec dirkača Aprilie je izkoristil Pedro Acosta, ki je napadel vodilnega Marqueza, vendar je spredaj ostal le nekaj metrov. Aktualni prvak je takoj spet prevzel pobudo in začel stopnjevati ritem na čelu.

Mladi dirkaški talent pa je uspešno držal stik z Marquezom in Španca sta se v ostrem obračunu za zmago borila vse do zadnjih metrov. Acosta je večkrat uspešno napadel rojaka, ta pa je v zadnjem ovinku predzadnjega kroga odgovoril z manevrom, zaradi katerega je prejel kazen.

Direkcija dirke je presodila, da mora Marquez Acosto zaradi grobega prehitevanja spustiti predse, kar je aktualni svetovni prvak tudi storil. Do ciljne črte ga 33-letnik ni več uspel ujeti in mladi Španec je prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko.

Tretje mesto je do konca dirke zadržal Raul Fernandez, ki je položaj v prvi startni vrsti izkoristil za preboj na stopničke. Na četrtem mestu je sprint končal Ai Ogura, peti je bil še en dirkač Aprilie Jorge Martin. Točke so osvojili še Brad Binder, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio in Francesco Bagnaia, ki se je na deveto mesto prebil po startu s 13. startnega položaja.

Bezzecchi blestel vse do sprinterske dirke

Dirkaški konec tedna je bil za Bezzecchija vse do sprinta praktično popoln. Dobil je vse proste treninge in na kvalifikacijah osvojil tudi najboljši startni položaj, se pa je že dopoldne dvakrat znašel na tleh, prvič na zadnjem prostem treningu, nato pa še na kvalifikacijah.

Bo pa Italijan imel popravni izpit že v nedeljo, ko bo ob 9.00 na sporedu prva letošnja dirka za veliko nagrado. Pridružite se nam na Kanalu A in VOYO.