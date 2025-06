Bezzecchi in Quartararo bosta skušala pokvariti veselje Ducatija

Pred nami je še zadnji dan dirkaškega konca tedna v Assnu, ki bo postregel z osrednjo preizkušnjo razreda motoGP. Za prvo letošnjo zmago se bo z najboljšega startnega položaja skušal boriti Fabio Quartararo, ob njem bosta startala še Francesco Bagnaia in Alex Marquez. Iz druge startne vrste pa bosta napadal prvo- in tretjeuvrščeni z včerajšnje sprinterske dirke Marc Marquez in Marco Bezzecchi. S prenosi na VOYO začnemo ob 9.40, ko bo na sporedu jutranje ogrevanje, Kanal A pa se priključi ob 12.10.