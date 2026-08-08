Bezzecchi kljub zmagi na treningu opozarja, da še ni popolnoma pripravljen

Dolgo časa vodilni v letošnjem najelitnejšem motociklističnem razredu MotoGP Marco Bezzecchi se je na najboljši možen način vrnil po zlomljeni levi ključnici, ki jo je doživel v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije, in z rekordom steze pokuril vso konkurenco na drugem prostem treningu v Silverstonu. Italijanu sta se najbolj uspela približati Raul Fernandez in Fabio Di Giannantonio .

Kljub zmagoslavju ob zaključku petkovega dogajanja je dirkač Aprilie pojasnil, da si še ni popolnoma opomogel in še vedno čuti posledice poškodb, ki jih je utrpel na Sachsenringu. "Kar se tiče tempa, se mučim. Ko moram odpeljati štiri, pet krogov zapored, trpim, zato sem bil na koncu treninga zelo utrujen. Poškodbi sta bili težki. Utrpel sem hud zlom ključnice, zato je bila tudi operacija zapletena," je po osvojenem prvem mestu na drugem treningu dejal Bezzecchi.

Poleg ključnice si je dirkač Aprilie v Nemčiji poškodoval tudi koleno. Slednjega so zdravniki najprej zaradi globoke rane zašili, a nadaljnji pregledi so pokazali, da si je Italijan odrgnil tudi kost v kolenu, zaradi česar je bil primoran iti na operacijo. Čeprav je bila osredotočenost medijev usmerjena v poškodbo ključnice, je imel Bezzecchi na treningih največ težav s kolenom. "Koleno je videti kot manjša poškodba, a na motorju je ravno to tisto, kar me spravlja ob pamet. Dnevi doma so bili katastrofalni. Kolena ne morem povsem obremeniti, zato imam tukaj na stezi še toliko več težav zaradi sprememb smeri."

27-letnik je za konec še dodal, da je bolečina v kolenu še vedno prisotna, manjka mu del kosti, obenem pa je tudi zelo zatečeno. Zaradi vseh teh težav je bilo še toliko bolj pomembno, da je bil Bezzecchi na treningih hiter.

Ali bo vedno željnemu dirkaču po najboljših rezultatih rezultate uvodnega dne uspelo ponoviti tudi preostali konec dirkaškega vikenda, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.