Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi kljub zmagi na treningu opozarja, da še ni popolnoma pripravljen

Silverstone, 08. 08. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Marco Bezzecchi

Zaključek petkovega dogajanja po poletnem premoru v razredu MotoGP je proti vsem pričakovanjem pripadel dirkaču Aprilie Marcu Bezzecchiju, ki se je v karavano vrnil po dveh težkih poškodbah, ki jih je utrpel na Sachsenringu. Italijan je z rekordom steze, ki ga je odpeljal v zadnjem hitrem krogu, sicer dobil drugi prosti trening, a 27-letnik pravi, da je njegova fizična pripravljenost še zdaleč od optimalne.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Na petkovih prostih treningih se je najbolje odrezal Marco Bezzecchi
    02:42
    Iz 24UR: Na petkovih prostih treningih se je najbolje odrezal Marco Bezzecchi
  • Iz 24UR: Karavana MotoGP se po poletnem premoru vrača na stezo
    02:37
    Iz 24UR: Karavana MotoGP se po poletnem premoru vrača na stezo

Dolgo časa vodilni v letošnjem najelitnejšem motociklističnem razredu MotoGP Marco Bezzecchi se je na najboljši možen način vrnil po zlomljeni levi ključnici, ki jo je doživel v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije, in z rekordom steze pokuril vso konkurenco na drugem prostem treningu v Silverstonu. Italijanu sta se najbolj uspela približati Raul Fernandez in Fabio Di Giannantonio.

Preberi še Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Kljub zmagoslavju ob zaključku petkovega dogajanja je dirkač Aprilie pojasnil, da si še ni popolnoma opomogel in še vedno čuti posledice poškodb, ki jih je utrpel na Sachsenringu. "Kar se tiče tempa, se mučim. Ko moram odpeljati štiri, pet krogov zapored, trpim, zato sem bil na koncu treninga zelo utrujen. Poškodbi sta bili težki. Utrpel sem hud zlom ključnice, zato je bila tudi operacija zapletena," je po osvojenem prvem mestu na drugem treningu dejal Bezzecchi.

Marco Bezzecchi se je po po poškodbi vrnil v dobri formi.
Marco Bezzecchi se je po po poškodbi vrnil v dobri formi.
FOTO: Profimedia

Poleg ključnice si je dirkač Aprilie v Nemčiji poškodoval tudi koleno. Slednjega so zdravniki najprej zaradi globoke rane zašili, a nadaljnji pregledi so pokazali, da si je Italijan odrgnil tudi kost v kolenu, zaradi česar je bil primoran iti na operacijo. Čeprav je bila osredotočenost medijev usmerjena v poškodbo ključnice, je imel Bezzecchi na treningih največ težav s kolenom. "Koleno je videti kot manjša poškodba, a na motorju je ravno to tisto, kar me spravlja ob pamet. Dnevi doma so bili katastrofalni. Kolena ne morem povsem obremeniti, zato imam tukaj na stezi še toliko več težav zaradi sprememb smeri."

27-letnik je za konec še dodal, da je bolečina v kolenu še vedno prisotna, manjka mu del kosti, obenem pa je tudi zelo zatečeno. Zaradi vseh teh težav je bilo še toliko bolj pomembno, da je bil Bezzecchi na treningih hiter.

Ali bo vedno željnemu dirkaču po najboljših rezultatih rezultate uvodnega dne uspelo ponoviti tudi preostali konec dirkaškega vikenda, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
FOTO: 24ur.com
motogp silverstone vn velike britanije marco bezzecchi

Jorge Martin z rekordom steze zmagovalec kvalifikacij

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

24ur.com Bezzecchi več kot zadovoljen z izplenom dirkaškega vikenda v Silverstonu
24ur.com Kimi Antonelli ekskluzivno za našo ekipo: Bezzecchi je hitrejši od mene
24ur.com Zarco najhitrejši na prvem prostem treningu, Bezzecchi pa z rekordom steze na drugem
24ur.com 'Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih v soboto'
24ur.com Bagnaia: Rad bi se boril, vendar tokrat do konca dirke in ne samo v prvih dveh krogih
24ur.com Na petkovem treningu v Silverstonu najhitrejši Espargaro
24ur.com Bezzecchi: Še v petek sem bil izgubljen, nič mi ni šlo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.19
Kljub poškodbi še vedno suvereno boljši kot počasni Markec, brez debate!
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897