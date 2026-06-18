Bezzecchi ga izpostavlja kot favorita, Marquez pa vrača: Ni mu všeč pritisk

MotoGP - VN Češke FOTO: VOYO

Marco Bezzecchi na zadnjo nedeljsko dirko nima najlepših spominov. Zanj se je namreč po množičnem trku, v katerega je bil vpleten, končala že v prvih ovinkih. Na srečo jo je Italijan, tako kot tudi ostali vpleteni dirkači, odnesel brez hujših posledic in je lahko v Brno pripotoval nared za nov dirkaški konec tedna. "Počutim se dobro, sicer imam še vedno nekaj bolečin v desni nogi, ampak čakam, da skočim na motocikel in ugotovim, kako se bo bolečina poznala med dirkanjem."

Na Češkem se je v lanski sezoni dobro odrezal, na sprintu je bil četrti, nedeljsko dirko pa je končal na drugem mestu. Steza mu torej ustreza, toda Bezzecchi pri napovedih ostaja previden. "Lani sem tu imel dober dirkaški vikend, ampak letos sem prihajam v drugačnem položaju. Najprej moram po padcu na Madžarskem oceniti svojo fizično pripravljenost na motociklu. Naš prvi cilj je, da v petek čim bolje oddelamo svoje delo, potem pa bomo sproti videli, v kakšno smer bo šel ta konec tedna in po kakšnih mestih lahko posežemo." Italijan ima v skupnem seštevku 20 točk prednosti pred moštvenim kolegom Jorgejem Martinom, mu pa se je po odličnem koncu tedna na Madžarskem močno približal Marc Marquez. Španec je bil prvo ime zadnjega dirkaškega konca tedna, slavil na kvalifikacijah, sprintu in nedeljski dirki, svoj zaostanek za Bezzecchijem pa stopil na 72 točk.

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Ne le, da Marquezova forma Bezzecchija ni presenetila, Italijan ga še vedno vidi kot prvo grožnjo v boju za naslov. "On je bil prvi favorit za zmago na Balaton Parku in tudi aktualni svetovni prvak. Zagotovo je tudi favorit za naslov svetovnega prvaka," je prepričan.

Marco Bezzecchi FOTO: VOYO

Aktualni prvak trdi, da o naslovu ne razmišlja

Marquez pa na tovrstna namigovanja odgovarja z nasmehom. "Očitno mu ni všeč pritisk, ki ga je res težko zdržati. Meni bi bilo všeč imeti takšno prednost, saj jo lahko potem le še nadziraš." Španec obenem poudarja, da o prvenstvu še ne želi razmišljati. "Aprilie, zlasti Bezzecchi, kažejo dobre predstave in imajo veliko prednost. Ko imaš takšno prednost, moraš storiti veliko napak, da izgubiš možnosti za naslov. Zaenkrat še nisem na točki, ko bi lahko napadal in skušal topiti zaostanek, trenutno le gradim svojo prihodnost."

Sicer Marquez priznava, da je njegova rama po operaciji že precej bolje in iz tedna v teden opaža napredek, vseeno pa si za pred dirkaškim koncem tedna na Češkem ne želi postaviti previsokih ciljev. "Zagotovo Balaton ni prikazal realne slike, saj tam prevladujejo levi ovinki, tukaj pa bomo videli, kam zares sodimo. Pričakujem, da mi bo šlo bolje kot v Mugellu, toda grem iz dneva v dan. Brno je bil navadno steza, na kateri sem zelo užival. Podobno je Mugello, a manj fizično zahtevna. Še vedno pa ne dirkam tako, kot si želim. Iz dneva v dan bom ugotavljal, na kateri ravni pripravljenosti sem."

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Brnu sledita še dirki v nizozemskem Assnu in na nemškem Sachsenringu, nato pa dirkače čaka poletni premor. Marquez pa ima že izdelan načrt, kako se bo lotil prihajajočih dirk. "Zdaj me čakata dve stezi, na katerih je veliko desnih ovinkov, ki so trenutno moja šibkost. Na teh prizoriščih bom skušal le preživeti, potem bom v Sachsenringu znova napadel. Med poletnim premorom bom skušal še nadgraditi svojo formo, takrat pa bom tudi razumel, ali moja fizična pripravljenost začenja dohajati psihično." Prvi pokazatelj forme Španca bodo že petkovi treningi, ki jih bomo prenašali na VOYO. Dirkači elitnega razreda bodo na stezo prvič zapeljali ob 10.45, nato pa še ob 15.00.