Bezzecchi po incidentu v Brnu: Kazen za moje ravnanje je bila primerna

MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske FOTO: VOYO

Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi meni, da je bila kazen, ki mu je bila prejšnji konec tedna dodeljena s strani komisije zaradi neprimernega obnašanja do enega izmed delavcev na stezi, primerna. Pomnimo: do incidenta, ki ni bil predvajan v živo, je prišlo medtem, ko so delavci ob stezi reševali Bezzecchijevo padlo Aprilio. Med dvigovanjem motorja je eden izmed delavcev ob stezi po nesreči zavrtel ročico za plin, kar je povzročilo, da se je kolo motorja zavrtelo. Vodstvo tekmovanja je nato dobilo obvestilo, da je Italijan potisnil in večkrat udaril delavca, ki je bil ob njegovem motorju.

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Vodstvo Aprilie se je sicer takoj po incidentu pritožilo na kazen krovne zveze Fim, a je bila pritožba zavrnjena. To je bila najhujša kazen v katerem koli od treh razredov za veliko nagrado, odkar je bil Deniz Oncu leta 2021 suspendiran z dveh dirk Moto3 zaradi povzročitve hudega trčenja na začetku dirke v Austinu. V prvem intervjuju, ki ga je Bezzecchi podal po svojem do zdaj najbolj kontroverznem trenutku v svoji MotoGP karieri, se je takoj opravičil za svoje dejanje in dejal, da si želi kazen vzeti kot lekcijo za nadaljnjo kariero. "Mislim, da je bila kazen pravilna. Razumel sem in poskušal sem to izkoristiti kot priložnost, da postanem boljši človek."

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Po dodeljeni kazni je Italijan priznal, da mu ni bilo lahko sprejeti dejstva, da bo prvič, odkar nastopa v elitnem razredu, zaradi kazni izpustil dirko. "Seveda sem pričakoval sankcijo, ker je bilo moje ravnanje povsem izven konteksta. Počakal sem do naslednjega dne, da se opravičim redarju, ker nisem hotel, da bi ljudje mislili, da bi se s takojšnjim opravičilom uspel izogniti kazni. Torej sem počakal, da je bila kazen potrjena, preden sem šel do redarja in se mu iskreno opravičil za svojo napako." Na vprašanje, ali je bil vikend v Brnu najtežji trenutek njegove kariere, je dirkač Aprilie dodal: "Ne vem, ker je zdaj še sveže, zato je težko analizirati z jasno referenco."

Ali se bo Bezzecchiju v Assnu uspelo pobrati po tem, kar je bil do zdaj zanj najbolj črn vikend kariere, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO, ko bomo predvajali celotno dirkaško dogajanje na Nizozemskem. Začnemo že s petkovimi prostimi treningi.