Bezzecchi na VN Nizozemske lovi novo zmago in rojaka Bagnaio

Po zanimivi soboti in sprint dirki na kateri je zmagal Marco Bezzecchi, je prišel čas za glavno dejanje VN Nizozemske. Francesco Bagnaia upa, da bo svojo prednost na vrhu skupnega seštevka še povečal, a jasno je, da mu to ne bo uspelo zlahka. Ob 9.45 si boste na VOYO lahko ogledali ogrevanje najhitrejše karavane. Še pred veliko dirko kraljevskega razreda motoGP ob 13.15 pa bosta v Assnu ob 11.00 (VOYO) in 12.10 (VOYO in Kanal A) na vrsti dirki v razredih moto3 in moto2.

