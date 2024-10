Bezzecchi: Namesto kazanja sredinca bi se lahko prepričal o stanju sodirkača

"Pričakoval sem njegov napad v četrtem ovinku; to je bil edini ovinek, kjer sem slišal njegov motor," je dejal Martin. Kljub Marquezovemu napadu je bil Martin zadovoljen s celotnim vikendom. "Ne morem reči, da nisem zadovoljen z vikendom. Po pole positionu in zmagi v šprintu bi si želel še današnje zmage, vendar mislim, da sem iz tega vikenda iztisnil največ." Martin zdaj vodi za 20 točk pred Peccom Bagnaio v skupnem seštevku. "Izkoristil bom vsako priložnost, ki jo imam, da povečam svojo prednost v prvenstvu." je še dodal vodilni v skupnem seštevku.

Kljub temu, da je zaradi kazni dolgega kroga padel na zadnje mesto, je Bezzecchi poudaril, da se ne strinja z odločitvijo komisarjev. "Jasno je, da se ne strinjam, ker bi raje, da ne bi dobil nobene kazni. To so situacije, ki se lahko zgodijo. Kar se same kazni tiče, me ne zanima in se nisem pritoževal. Kar pa mi ni bilo všeč, je bilo Viñalesovo obnašanje."