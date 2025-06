Bezzecchi o negotovi prihodnosti Martina: Celotna ekipa je v težkem položaju

Marco Bezzecchi priznava, da ima za sabo težak uvod v sezono. Na prvih osmih dirkah se je redno uvrščal v najboljšo deseterico, toda to niso mesta, za katera si Italijan in njegova ekipa želijo boriti.

Še vedno pa ni jasno, kdo bo v prihodnji sezoni njegov moštveni kolega. Čeprav je Jorge Martin podpisal pogodbo do vključno sezone 2026 in na novem motociklu ni odpeljal niti ene cele klasične dirke, si še vedno poškodovani Španec želi Aprilio zapustiti že letos.

Prepričan je, da mu predčasno menjavo moštva dopušča tako imenovana klavzula o uspešnosti. Ta naj bi mu omogočala, da lahko v primeru, če po dirki v Le Mansu ni med najboljšimi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, odstopi od pogodbe. Pri Aprilii pa se s tem ne strinjajo in vztrajajo, da je pogodba še vedno veljavna in je aktualni svetovni prvak ne more kar tako prekiniti.

Bezzecchi ne skriva, da razkol med Martinom in italijanskim proizvajalcem negativno vpliva na vse v ekipi. "Moram biti iskren, to je seveda zelo težka situacija za celotno moštvo. Trudim se, da name ne vpliva, prav tako ne želim komentirati situacije, saj to ni moja stvar. Želim si le, da bi vzdušje v garaži bilo tako, kot je bilo pred tem," še priznava dirkač iz Riminija.

Priložnost za novo veselje bodo v Aprilii imeli že naslednji konec tedna, ko bo v Mugellu na sporedu domača dirka za VN Italije.