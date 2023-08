Bezzecchi: Paziti moram, da boj z Bagnaio ostane znotraj dirkaške steze

Popolna Ducatijeva prevlada na uvodnih osmih dirkah motociklistične sezone. Še kako se je izkazala tudi ekipa nekdanjega zvezdnika tega športa Valentina Rossija, VR46, ki stavi na italijansko navezo – Luca Marini in Marco Bezzecchi. Še posebej slednji se je na dosedanjih preizkušnjah sezone odlično odrezal in kar dvakrat zmagal, trenutno pa drži tretje mesto v skupnem seštevku, za aktualnim šampionom Francescom Bagnaio in vročim Špancem Jorgejem Martinom. Naslednja dirka v motociklističnem koledarju bo ta konec tedna v Silverstonu, ko bo šlo za VN Velike Britanije. Šesttedenskega tekmovalnega poletnega premora je nepreklicno konec. S prenosi na Kanalu A in VOYO začenjamo v petek dopoldan.

