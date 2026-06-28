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MotoGP

Bezzecchi po grozljivem padcu odpeljan v bolnišnico

Assen, 28. 06. 2026 17.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Marco Bezzecchi

Nedeljsko dirko v Assnu je poleg prvega slavja Aija Ogure v elitnem razredu zaznamoval tudi srhljiv padec Marca Bezzecchija. Italijanski dirkač je pri izredno visoki hitrosti 200 kilometrov na uro padel in končal v varnostni ograji. Bezzecchi je na srečo dirkališče zapustil pri zavesti in je bil odpeljan v bolnišnico.

Marco Bezzecchi je v drugem krogu začel napadati Marca Marqueza na sedmem mestu, ko je pri 200 kilometrih na uro zdrsnil z motocikla in na koncu pristal v varnostni ograji. Posebej srhljivi so bili prizori, ko se je Italijan pri izredno visoki hitrosti kotalil po pesku, zraven pa je utrpel kar nekaj hujših udarcev. Vsi navzoči so si oddahnili, ko je bilo jasno, da je 27-letnik pri zavesti zapustil dirkališče.

"Po padcu med dirko za Veliko nagrado Nizozemske je bil Marco Bezzecchi nemudoma odpeljan v zdravstveni center na dirkališču, kjer je opravil temeljit pregled pri zdravstvenem osebju, vključno z zdravniškim direktorjem MotoGP dr. Ángelom Chartejem," so takoj po incidentu zapisali pri Aprilii. Bezzecchi je bil po uvodnih testiranjih nemudoma odpeljan v bolnišnico v Groningen, kjer bo podvržen dodatnim preiskavam.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

"Začetni klinični pregledi so potrdili, da je dirkač popolnoma pri zavesti in kaže normalno gibljivost vseh štirih okončin, brez takojšnjih znakov večjih nevroloških ali sistemskih zapletov. Vendar pa se je zaradi hudih bolečin, ki so posledica trka z veliko energijo, zdravniška ekipa odločila, da Bezzecchija premesti v bolnišnico v Groningenu (Universitair Medisch Centrum Groningen). Ta premestitev mu bo omogočila opravljanje celovitih diagnostičnih slikanj in specializiranih preiskav, da dokončno izključijo morebitne skrite poškodbe in zagotovijo varno pot okrevanja. Nadaljnje informacije bodo posredovane takoj, ko bodo na voljo uradna zdravstvena poročila iz bolnišnice," so še povedali pri Aprilii.

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Bezzecchi je tako ostal brez točk in posledično vodstva v skupnem seštevku, ki ga je držal vse od začetka sezone. Na vrhu ga je zdaj za sedem točk prehitel njegov moštveni kolega Jorge Martin, ki je dirko v Assnu končal na tretjem mestu.

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