Bezzecchi po grozljivem padcu odpeljan v bolnišnico

Marco Bezzecchi je v drugem krogu začel napadati Marca Marqueza na sedmem mestu, ko je pri 200 kilometrih na uro zdrsnil z motocikla in na koncu pristal v varnostni ograji. Posebej srhljivi so bili prizori, ko se je Italijan pri izredno visoki hitrosti kotalil po pesku, zraven pa je utrpel kar nekaj hujših udarcev. Vsi navzoči so si oddahnili, ko je bilo jasno, da je 27-letnik pri zavesti zapustil dirkališče.

"Po padcu med dirko za Veliko nagrado Nizozemske je bil Marco Bezzecchi nemudoma odpeljan v zdravstveni center na dirkališču, kjer je opravil temeljit pregled pri zdravstvenem osebju, vključno z zdravniškim direktorjem MotoGP dr. Ángelom Chartejem," so takoj po incidentu zapisali pri Aprilii. Bezzecchi je bil po uvodnih testiranjih nemudoma odpeljan v bolnišnico v Groningen, kjer bo podvržen dodatnim preiskavam.