Bezzecchi po hudem padcu pri hitrosti 200 km/h brez poškodb

Marco Bezzecchi je v drugem krogu osrednje dirke v Assnu pri hitrosti približno 200 km/h izgubil nadzor nad svojim motociklom in pristal v 140 metrov oddaljeni varnostni ogradi. Utrpel je številne hude udarce, zdravniško osebje pa mu je takoj priskočilo na pomoč. Najprej so ga odpeljali v zdravstveni center na dirkališču, ker pa je po padcu čutil zelo močne bolečine, je bil prepeljan v bolnišnico v Groningenu.

Po številnih preiskavah so izvidi pokazali, da Bezzecchi ni utrpel nobenih poškodb. Po zdravniškem odpustu je lahko še isti večer zapustil bolnišnico in se vrnil domov.

"Vozil je prehitro in to je napaka, ki si je ne bi smel privoščiti. Mora razumeti, da je včasih bolje vknjižiti par točk kot nič. Težko je nadzorovati čustva dirkača, ko je ta na motociklu. To je zanj nova v seriji mnogih lekcij z zadnjih dirk. Zdaj se mora resetirati in se osredotočiti na to, da na naslednjem prizorišču iztrži toliko, kot je zmožen, tudi če to pomeni peti ali šesti položaj," je o nesreči povedal direktor Aprilie Massimo Rivola.