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Bezzecchi po hudem padcu pri hitrosti 200 km/h brez poškodb

Assen, 29. 06. 2026 13.48 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Marco Bezzecchi

Nedeljsko dirko za VN Nizozemske je zaznamoval Marco Bezzecchi, ki je pri zelo visoki hitrosti grdo padel, se 140 metrov odbijal od tal in nato obležal ob stezi. Dirkališče je na srečo zapustil pri zavesti in bil odpeljan v bolnišnico, kjer so zdravniške preiskave potrdile, da jo je na srečo odnesel brez poškodb.

Marco Bezzecchi je v drugem krogu osrednje dirke v Assnu pri hitrosti približno 200 km/h izgubil nadzor nad svojim motociklom in pristal v 140 metrov oddaljeni varnostni ogradi. Utrpel je številne hude udarce, zdravniško osebje pa mu je takoj priskočilo na pomoč. Najprej so ga odpeljali v zdravstveni center na dirkališču, ker pa je po padcu čutil zelo močne bolečine, je bil prepeljan v bolnišnico v Groningenu.

Po številnih preiskavah so izvidi pokazali, da Bezzecchi ni utrpel nobenih poškodb. Po zdravniškem odpustu je lahko še isti večer zapustil bolnišnico in se vrnil domov.

"Vozil je prehitro in to je napaka, ki si je ne bi smel privoščiti. Mora razumeti, da je včasih bolje vknjižiti par točk kot nič. Težko je nadzorovati čustva dirkača, ko je ta na motociklu. To je zanj nova v seriji mnogih lekcij z zadnjih dirk. Zdaj se mora resetirati in se osredotočiti na to, da na naslednjem prizorišču iztrži toliko, kot je zmožen, tudi če to pomeni peti ali šesti položaj," je o nesreči povedal direktor Aprilie Massimo Rivola.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Bezzecchi je bil junija udeležen v množičnem trku na Madžarskem, teden dni pozneje pa so ga po incidentu, ko je večkrat udaril pomočnika ob stezi, diskvalificirali za VN Češke. Zdaj je še tretjič zapored ostal brez točk, posledično pa ga je z vodilnega mesta lestvice izrinil moštveni kolega Jorge Martin, za katerim zdaj zaostaja za sedem točk.

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KOMENTARJI3

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Cenb77
29. 06. 2026 15.17
a je v bolnišnici koga očofal?
Odgovori
0 0
Protoc
29. 06. 2026 15.03
Ko sem videl tiste noge v pesku, sem si rekel, da je sigurno zlom gležnja..super da se je tako končalo..
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+3
3 0
Loptass
29. 06. 2026 14.54
Na srečo so ostali brez poškodb in prejetih udarcev tudi pomočniki ob progi.
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+2
3 1
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