'Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih v soboto'

Dirkaški vikend na Tajskem se je za Marca Bezzecchija začel skoraj popolno. Na obeh petkovih treningih je postavil najboljši čas, kljub padcema pa je bil najhitrejši tudi na zadnjem prostem treningu in kvalifikacijah. V sprint se je tako podal kot prvi favorit za zmago, vendar se je sredi drugega kroga še tretjič v istem dnevu znašel na tleh.

"Včeraj sem mogoče zahteval preveč. Zjutraj sem bil hiter in naredil napako v tretjem ovinku, ker sem se na motociklu počutil dobro in se odločil v ta ovinek zapeljati na polno, mogoče sem premalo razmišljal," je o prvem sobotnem padcu v nedeljo premleval Italijan. "Padec v kvalifikacijah je edini, ki ga zares razumem, saj ti je, ko dirkaš na polno, da postaviš čim boljši čas kroga, 'dovoljeno' narediti takšno napako. Kasneje sem na sprintu mogoče postal preveč živčen in poskušal preveč sekati ovinek," pa je dodal o preostalih dveh 'izletih v pesek'.

Po ničli na sprintu si je Bezzecchi želel v nedeljo popraviti vtis in to mu je tudi uspelo. Na prvi letošnji dirki je bil razred zase in ciljno črto prečkal več kot pet sekund in pol pred Pedrom Acosto in Raulom Fernandezom. "Takšne majhne napake ti vzamejo nekaj samozavesti. Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih, toda na srečo mi je uspelo," se je razveselil že svoje tretje zaporedne zmage; lani je namreč slavil na zadnjih dveh dirkah sezone v Portimau in Valencii.

Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence. FOTO: Profimedia

Zmagovalec kvalifikacij se je po odličnem startu v vodstvo prebil že takoj po startu, kar je bil njegov cilj že pred dirko. "Moja strategija je bila začeti najbolje možno, da bi že v uvodnem krogu povedel in si pripeljal razliko, nato pa jo le še nadzoroval do konca. Vedel sem, da je moj dirkaški ritem s pnevmatikami srednje trdote dober in da si bom lahko, če bom startal dobro in ostal miren, pridirkal manjšo prednost že takoj na začetku."

Njegov načrt je deloval, največji izziv pa mu je predstavljala obraba pnevmatik, ki je, kot pravi, v Buriramu zelo visoka. "Na tej stezi je težko, skoraj nemogoče, ohladiti pnevmatiko, potem ko jo enkrat segreješ. Ni bilo lahko dirkati na polno, ne da bi preveč obrabil zadnjo pnevmatiko, na srečo pa se je vse dobro izšlo," je še komentiral razplet dirke.

Štirje dirkači Aprilie na prvih petih mestih

Da so pri Aprilii za letos pripravili zares konkurenčen motocikel, je bilo moč razbrati že na predsezonskih testiranjih, prvi dirkaški vikend pa je to le še podkrepil. Na prvih petih mestih so namreč nedeljsko dirko končali kar štirje dirkači proizvajalca iz Noaleja. Uspeh Bezzecchija in Fernandeza sta s četrtim in petim mestom dopolnila še Jorge Martin in Ai Ogura. Nedeljski zmagovalec pa poudarja, da ena lastovka še ne prinese pomladi.

Aprilia je imela na stopničkah dva predstavnika, poleg Bezzecchija še Raula Fernandeza. FOTO: Profimedia

"Zagotovo so med zimo pri Aprilii dobro opravili svoje delo in se trudili, da so nam zagotovili nove inovacije. Še vedno pa je prezgodaj za napovedi, prvenstvo je še dolgo in to je le prva dirka sezone," opozarja Italijan.

To je bila prva dirka po dirki za VN Velike Britanije leta 2021, na kateri med prvimi tremi ni bilo niti enega dirkača Ducatija.

"Ostati moramo mirni, osredotočeni in na trdnih tleh. Še naprej moramo vsak dirkaški konec tedna oddelati po svojih najboljših močeh. Zavedamo se, da bomo v določenem trenutku imeli težave, to je nekaj normalnega, vsi jih imajo. Šli bomo iz dirke v dirko in poskušali ostati v tem dobrem razpoloženju," je sklenil Bezzecchi.

Aprilia je na prvem prizorišču sezone naravnost blestela. FOTO: Profimedia