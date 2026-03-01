Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

'Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih v soboto'

Buriram, 01. 03. 2026 12.30 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence.

Italijan Marco Bezzecchi je v nedeljo potrdil vlogo favorita in na dirki za veliko nagrado Tajske končal več kot pet sekund pred tekmeci. Dirkač Aprilie je priznal, da se po padcih na sobotnem prostem treningu, kvalifikacijah in sprintu ni bilo lahko pobrati, obenem pa poudaril, da prva dirka v Buriramu še ni povsem razkrila razmerja moči med proizvajalci in dirkači.

Dirkaški vikend na Tajskem se je za Marca Bezzecchija začel skoraj popolno. Na obeh petkovih treningih je postavil najboljši čas, kljub padcema pa je bil najhitrejši tudi na zadnjem prostem treningu in kvalifikacijah.

V sprint se je tako podal kot prvi favorit za zmago, vendar se je sredi drugega kroga še tretjič v istem dnevu znašel na tleh.

Preberi še Acosta do cilja priganjal Marqueza in slavil na uvodnem sprintu sezone

"Včeraj sem mogoče zahteval preveč. Zjutraj sem bil hiter in naredil napako v tretjem ovinku, ker sem se na motociklu počutil dobro in se odločil v ta ovinek zapeljati na polno, mogoče sem premalo razmišljal," je o prvem sobotnem padcu v nedeljo premleval Italijan. 

"Padec v kvalifikacijah je edini, ki ga zares razumem, saj ti je, ko dirkaš na polno, da postaviš čim boljši čas kroga, 'dovoljeno' narediti takšno napako. Kasneje sem na sprintu mogoče postal preveč živčen in poskušal preveč sekati ovinek," pa je dodal o preostalih dveh 'izletih v pesek'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po ničli na sprintu si je Bezzecchi želel v nedeljo popraviti vtis in to mu je tudi uspelo. Na prvi letošnji dirki je bil razred zase in ciljno črto prečkal več kot pet sekund in pol pred Pedrom Acosto in Raulom Fernandezom

"Takšne majhne napake ti vzamejo nekaj samozavesti. Ni se bilo lahko pobrati po treh padcih, toda na srečo mi je uspelo," se je razveselil že svoje tretje zaporedne zmage; lani je namreč slavil na zadnjih dveh dirkah sezone v Portimau in Valencii.

Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence.
Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence.
FOTO: Profimedia

Zmagovalec kvalifikacij se je po odličnem startu v vodstvo prebil že takoj po startu, kar je bil njegov cilj že pred dirko. "Moja strategija je bila začeti najbolje možno, da bi že v uvodnem krogu povedel in si pripeljal razliko, nato pa jo le še nadzoroval do konca. Vedel sem, da je moj dirkaški ritem s pnevmatikami srednje trdote dober in da si bom lahko, če bom startal dobro in ostal miren, pridirkal manjšo prednost že takoj na začetku."

Preberi še Bezzecchi razred zase, Acosta z drugim mestom ubranil vodstvo v SP

Njegov načrt je deloval, največji izziv pa mu je predstavljala obraba pnevmatik, ki je, kot pravi, v Buriramu zelo visoka. "Na tej stezi je težko, skoraj nemogoče, ohladiti pnevmatiko, potem ko jo enkrat segreješ. Ni bilo lahko dirkati na polno, ne da bi preveč obrabil zadnjo pnevmatiko, na srečo pa se je vse dobro izšlo," je še komentiral razplet dirke.

Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence.
Marco Bezzecchi je bil v nedeljo na Tajskem brez prave konkurence.
FOTO: Profimedia

Štirje dirkači Aprilie na prvih petih mestih

Da so pri Aprilii za letos pripravili zares konkurenčen motocikel, je bilo moč razbrati že na predsezonskih testiranjih, prvi dirkaški vikend pa je to le še podkrepil. 

Na prvih petih mestih so namreč nedeljsko dirko končali kar štirje dirkači proizvajalca iz Noaleja. Uspeh Bezzecchija in Fernandeza sta s četrtim in petim mestom dopolnila še Jorge Martin in Ai Ogura. Nedeljski zmagovalec pa poudarja, da ena lastovka še ne prinese pomladi. 

Aprilia je imela na stopničkah dva predstavnika, poleg Bezzecchija še Raula Fernandeza.
Aprilia je imela na stopničkah dva predstavnika, poleg Bezzecchija še Raula Fernandeza.
FOTO: Profimedia

"Zagotovo so med zimo pri Aprilii dobro opravili svoje delo in se trudili, da so nam zagotovili nove inovacije. Še vedno pa je prezgodaj za napovedi, prvenstvo je še dolgo in to je le prva dirka sezone," opozarja Italijan. 

To je bila prva dirka po dirki za VN Velike Britanije leta 2021, na kateri med prvimi tremi ni bilo niti enega dirkača Ducatija. 

"Ostati moramo mirni, osredotočeni in na trdnih tleh. Še naprej moramo vsak dirkaški konec tedna oddelati po svojih najboljših močeh. Zavedamo se, da bomo v določenem trenutku imeli težave, to je nekaj normalnega, vsi jih imajo. Šli bomo iz dirke v dirko in poskušali ostati v tem dobrem razpoloženju," je sklenil Bezzecchi.

Aprilia je na prvem prizorišču sezone naravnost blestela.
Aprilia je na prvem prizorišču sezone naravnost blestela.
FOTO: Profimedia

Po odlični predstavi ne preseneča, da Italijan že komaj čaka na naslednji izziv, dirko za VN Brazilije. Dirkaško karavano bo čez tri tedne gostilo dirkališče Ayrtona Senne, to prizorišče je na koledarju prvenstva motoGP novost in bo zato za vse dirkače velika neznanka.

motogp vn tajske marco bezzecchi

Bezzecchi razred zase, Acosta z drugim mestom ubranil vodstvo v SP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
01. 03. 2026 12.40
vesel sem az mm93 , naj kar tako nadaljuje
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543