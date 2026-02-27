Bezzecchi po odličnem prvem dnevu vztraja: Zame je prvi favorit še vedno Marc

Marco Bezzecchi je bil na popoldanskem treningu razred zase. FOTO: Profimedia

Marco Bezzecchi je prvi dan dirkanja v Buriramu dokazal, da dobri časi na testiranjih niso bili le naključje in da se bo ta konec tedna boril za najvišja mesta. Po odlični predstavi na dopoldanskem treningu je popoldne še bolj odskočil od tekmecev in bil z rekordnim časom kroga 1:28.526 razred zase. "Zelo sem zadovoljen, a še vedno je zgolj petek, zato moramo ostati mirni in osredotočeni. Sem pa odpeljal dober krog, zlasti v drugem poskusu. Svoje delo smo dobro opravili," je v izjavi za uradno spletno stran prvenstva dejal Italijan.

Zmedle ga niso niti spremenljive vremenske razmere, ki so popoldne začinile dogajanje na tajski stezi in marsikaterega uveljavljenega dirkača stale uvrstitve v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. "Z ekipo smo dobro nadzirali potek dogajanja, kar ni bilo enostavno zaradi prihajajočega dežja in močnih sunkov vetra. V zadnjem trenutku smo morali spremeniti načrte, ampak na srečo se je ekipa odlično odrezala in lahko sem zelo zadovoljen z dnevom," je še komentiral izid drugega treninga.

Četudi je bil od prvega zasledovalca, branilca naslova Marca Marqueza hitrejši za skoraj pol sekunde, Bezzecchi vlogo favorita prepušča lanskemu prvaku. "Če sem iskren, se še ne vidim kot prvega favorita. Nadaljeval bom z mentaliteto, s katero sem začel dirkaški konec tedna. Prepričan sem, da je Marc še vedno glavni favorit, je zelo konkurenčen in v odločilnih trenutkih je vedno zraven. Mislim, da bo tudi v soboto in nedeljo zelo hiter," poudarja Italijan, a obenem opozarja, da Španec ni edini, na katerega bo moral biti pozoren.

Marco Bezzecchi kot prvega favorita še vedno vidi Marca Marqueza. FOTO: Profimedia

"Danes je bil zelo hiter Fabio Di Giannantonio, tudi Alex Marquez je vedno konkurenčen, poleg tega sta bila hitra še Pedro Acosta in Jorge Martin. Nikoli se ne smemo zares sprostiti, ostati moramo osredotočeni in nadaljevati v takem ritmu," je sklenil dirkač Aprilie.

V soboto bo ob 4.10 po našem času najprej na sporedu še zadnji prosti trening, ki ga bomo prenašali na VOYO. Nato bomo ob 4.45 s prenosi začeli tudi na Kanalu A, skupaj si bomo ogledali kvalifikacije. Ob 9.00 sledi še vrhunec dneva, prva letošnja sprinterska preizkušnja.