Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi po odličnem prvem dnevu vztraja: Zame je prvi favorit še vedno Marc

Buriram, 27. 02. 2026 11.52 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Marco Bezzecchi

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi je novo sezono prvenstva motoGP začel na najboljši možen način. Najhitrejši je bil že na dopoldanskem petkovem treningu, nato pa se popoldne le še utrdil na mestu vodilnega in z novim rekordom steze tekmecem pobegnil na skoraj pol sekunde. Tudi po odličnem uvodnem dnevu pa se dirkač Aprilie ne vidi kot glavnega favorita za zmago na dirki za veliko nagrado Tajske.

Marco Bezzecchi je bil na popoldanskem treningu razred zase.
Marco Bezzecchi je bil na popoldanskem treningu razred zase.
FOTO: Profimedia

Marco Bezzecchi je prvi dan dirkanja v Buriramu dokazal, da dobri časi na testiranjih niso bili le naključje in da se bo ta konec tedna boril za najvišja mesta. Po odlični predstavi na dopoldanskem treningu je popoldne še bolj odskočil od tekmecev in bil z rekordnim časom kroga 1:28.526 razred zase.

"Zelo sem zadovoljen, a še vedno je zgolj petek, zato moramo ostati mirni in osredotočeni. Sem pa odpeljal dober krog, zlasti v drugem poskusu. Svoje delo smo dobro opravili," je v izjavi za uradno spletno stran prvenstva dejal Italijan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmedle ga niso niti spremenljive vremenske razmere, ki so popoldne začinile dogajanje na tajski stezi in marsikaterega uveljavljenega dirkača stale uvrstitve v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. "Z ekipo smo dobro nadzirali potek dogajanja, kar ni bilo enostavno zaradi prihajajočega dežja in močnih sunkov vetra. V zadnjem trenutku smo morali spremeniti načrte, ampak na srečo se je ekipa odlično odrezala in lahko sem zelo zadovoljen z dnevom," je še komentiral izid drugega treninga.

Preberi še Bezzecchi z rekordom steze skoraj pol sekunde pred Marcom Marquezom

Četudi je bil od prvega zasledovalca, branilca naslova Marca Marqueza hitrejši za skoraj pol sekunde, Bezzecchi vlogo favorita prepušča lanskemu prvaku.

"Če sem iskren, se še ne vidim kot prvega favorita. Nadaljeval bom z mentaliteto, s katero sem začel dirkaški konec tedna. Prepričan sem, da je Marc še vedno glavni favorit, je zelo konkurenčen in v odločilnih trenutkih je vedno zraven. Mislim, da bo tudi v soboto in nedeljo zelo hiter," poudarja Italijan, a obenem opozarja, da Španec ni edini, na katerega bo moral biti pozoren.

Marco Bezzecchi kot prvega favorita še vedno vidi Marca Marqueza.
Marco Bezzecchi kot prvega favorita še vedno vidi Marca Marqueza.
FOTO: Profimedia

"Danes je bil zelo hiter Fabio Di Giannantonio, tudi Alex Marquez je vedno konkurenčen, poleg tega sta bila hitra še Pedro Acosta in Jorge Martin. Nikoli se ne smemo zares sprostiti, ostati moramo osredotočeni in nadaljevati v takem ritmu," je sklenil dirkač Aprilie.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V soboto bo ob 4.10 po našem času najprej na sporedu še zadnji prosti trening, ki ga bomo prenašali na VOYO. Nato bomo ob 4.45 s prenosi začeli tudi na Kanalu A, skupaj si bomo ogledali kvalifikacije. Ob 9.00 sledi še vrhunec dneva, prva letošnja sprinterska preizkušnja.

Dirkaški spored za VN Tajske
Dirkaški spored za VN Tajske
FOTO: VOYO
motogp vn tajske marco bezzecchi buriram

Bezzecchi z rekordom steze skoraj pol sekunde pred Marcom Marquezom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
27. 02. 2026 12.53
vse bo jasno po prvem vikendu dirk
Odgovori
0 0
romanjenko
27. 02. 2026 12.42
Weazel.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543