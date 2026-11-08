Bezzecchi po trku z Marquezom: Nisem se mogel izogniti kontaktu

Do stika, ki je sprožil burne odzive javnosti je prišlo na prvem ovinku četrtega kroga sprinterske preizkušnje v Katarju. Marco Bezzecchi je skušal Marca Marqueza prehiteti po notranji strani pri čemer je prišlo do stika, ki je na tleh pustil Italijana, ki je tako predčasno končal s sprintom. Organizatorji dirke po analizi Špancu niso namenili kazni, kar je razburilo vodstvo ekipe Aprilia in navijače širom sveta. Nesreča je bila na koncu označena za dirkaški incident.

Ko je po sporni dirki stopil pred mikrofone, je Bezzecchi odstop sprejel pokončno in ni želel razpredati o morebitni krivdi, ki jo nosi Marquez: "Zagotovo sem si želel boljšega sprinta, še posebej po odličnih kvalifikacijah in treningih. Vsi smo videli posnetek trka. Skušal sem držati svojo linijo, nato je prišel kontakt, ki se mu nisem mogel izogniti. Na koncu sem jaz končal na tleh, a zdaj je kar je. Skušal se bom čim bolje pobrati na dirki," je sedmi sili povedal Italijan.