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MotoGP

Bezzecchi po trku z Marquezom: Nisem se mogel izogniti kontaktu

Lusail, 08. 11. 2026 07.17 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Marco Bezzecchi

Sobotna sprinterska preizkušnja v Katarju je po koncu sprožila marsikatero navijaško debato. Največ prahu je dvignil pade Marca Bezzecchija, ki se je na asfaltu znašel po trku z Marcom Marquezom. Organizatorji dirke Špancu niso namenili kazni, kar je razjezilo moštvo Aprilie. Glavna dirka danes od 15.10 dalje na POP TV in VOYO.

Do stika, ki je sprožil burne odzive javnosti je prišlo na prvem ovinku četrtega kroga sprinterske preizkušnje v Katarju. Marco Bezzecchi je skušal Marca Marqueza prehiteti po notranji strani pri čemer je prišlo do stika, ki je na tleh pustil Italijana, ki je tako predčasno končal s sprintom. Organizatorji dirke po analizi Špancu niso namenili kazni, kar je razburilo vodstvo ekipe Aprilia in navijače širom sveta. Nesreča je bila na koncu označena za dirkaški incident.

Ko je po sporni dirki stopil pred mikrofone, je Bezzecchi odstop sprejel pokončno in ni želel razpredati o morebitni krivdi, ki jo nosi Marquez: "Zagotovo sem si želel boljšega sprinta, še posebej po odličnih kvalifikacijah in treningih. Vsi smo videli posnetek trka. Skušal sem držati svojo linijo, nato je prišel kontakt, ki se mu nisem mogel izogniti. Na koncu sem jaz končal na tleh, a zdaj je kar je. Skušal se bom čim bolje pobrati na dirki," je sedmi sili povedal Italijan.

"Res je, na prvem ovinku sem občutil kontakt. Bil je tako močen, da se mi je sprožila zračna blazina. Na srečo sem ostal na motociklu. Bila je čudna dirka, še posebej zaradi rdeče zastave. Ko sem enkrat prišel na pol sekunde prednosti, sem skušal ohraiti prvo mesto. Prišel sem do izredno pomembnih 12 točk," pa je po incidentu povedal Marquez. Ta bi si lahko že danes zagotovil osmi naslov svetovnega prvaka med elito. Možnosti za to so sicer dokaj majhne, saj bi moral v primeru Špančeve zmage Jorge Martin ostati brez točk.

'Kaj naj rečem? Sem trdoživ."

Dirkaške navdušence je na dirki najbolj navdušil Martin, ki je nekaj časa celo držal vodstvo, dejstvo, ki je v vedenju, da si je pred dvema tednoma zlomil zapestje, še toliko bolj hvale vredno. "Mislim, da sem izredno trdoživ. Poskušal sem čimbolje okrevati, mislim, da sem dirkal v najboljšem možnem fizičnem stanju, ki mi ga poškodba omogoča. Pokazal sem vse, kar sem imel," je po herosjki predstavi povedal Španec.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Po ponovnem začetku, ki ga je terjala huda nesreča Francesca Bagnaie se je odločil, da presedla na mehko zadnjo gumo, kar mu je prineslo odličen rezultatski napredek. "Odločitev mi je prinesla veliko pozitivnega, največ sprememb sem občutil pri zaviranju. Poskušal sem prehiteti vse dirkače, na koncu sem ujel Marqueza. Na žalost me je prehitel Digiannantonio, a tudi tretje mesto je zame kot zmaga," je povedal drugouvrščeni Martin, ki ima teoretično, a izredno majhno možnost za osvojitev naslova.

VN Katarja
VN Katarja
FOTO: 24ur.com

Prenos nedeljske dirke tokrat na POP TV in VOYO. Začnemo ob 15.10.

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KOMENTARJI5

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majsterinegasrat
08. 11. 2026 08.23
"dejstvo, ki je v vedenju, da si je pred dvema tednoma zlomil zapestje" - kosti se ne zacelijo d 13 dneh. nič si ni zlomil, dobil je močan udarec in bilo je nekaj poškodb, ampak kost pa ni bila zlomljena. sem imel zlomljeno zapestje in po dveh tednih tudi svinčnika ne moreš držat.
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0 0
majsterinegasrat
08. 11. 2026 08.18
Ni se mu izšlo. Bez je izbral čudno linijo in je z njo presekal Marcu pot. Nihče ni vozil take linije kot Bez v tem krogu. Marc je sicer poskušal trk preprečiti, ampak je Beza zagledal prepozno in namesto da bi padel on, je padel Bez. Torej se ta poskus Bezu ni posrečil, danes ima novo priložnost.
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+1
1 0
motorist_mb
08. 11. 2026 08.15
Da si moder bi malo počakal in ga kasneje prehitel tak da...
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+0
1 1
morisbingo
08. 11. 2026 08.10
Markez je izredno podel i pokvarjen dirkac,dvomim,da je samo cutil dotik,ce dobro pogledamo se vidi da je po trku pogledal nazaj,to pa naredi vsak ki ve da je slo nekaj narobe
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-3
1 4
Boris Kavčič
08. 11. 2026 08.17
pač ni mu uspelo kot lani...
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