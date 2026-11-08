Bezzecchi po trku z Marquezom: Nisem se mogel izogniti kontaktu

Do stika, ki je sprožil burne odzive javnosti je prišlo na prvem ovinku četrtega kroga sprinterske preizkušnje v Katarju. Marco Bezzecchi je skušal Marca Marqueza prehiteti po notranji strani pri čemer je prišlo do stika, ki je na tleh pustil Italijana, ki je tako predčasno končal s sprintom. Organizatorji dirke po analizi Špancu niso namenili kazni, kar je razburilo vodstvo ekipe Aprilia in navijače širom sveta. Nesreča je bila na koncu označena za dirkaški incident.
Ko je po sporni dirki stopil pred mikrofone, je Bezzecchi odstop sprejel pokončno in ni želel razpredati o morebitni krivdi, ki jo nosi Marquez: "Zagotovo sem si želel boljšega sprinta, še posebej po odličnih kvalifikacijah in treningih. Vsi smo videli posnetek trka. Skušal sem držati svojo linijo, nato je prišel kontakt, ki se mu nisem mogel izogniti. Na koncu sem jaz končal na tleh, a zdaj je kar je. Skušal se bom čim bolje pobrati na dirki," je sedmi sili povedal Italijan.
"Res je, na prvem ovinku sem občutil kontakt. Bil je tako močen, da se mi je sprožila zračna blazina. Na srečo sem ostal na motociklu. Bila je čudna dirka, še posebej zaradi rdeče zastave. Ko sem enkrat prišel na pol sekunde prednosti, sem skušal ohraiti prvo mesto. Prišel sem do izredno pomembnih 12 točk," pa je po incidentu povedal Marquez. Ta bi si lahko že danes zagotovil osmi naslov svetovnega prvaka med elito. Možnosti za to so sicer dokaj majhne, saj bi moral v primeru Špančeve zmage Jorge Martin ostati brez točk.
'Kaj naj rečem? Sem trdoživ."
Dirkaške navdušence je na dirki najbolj navdušil Martin, ki je nekaj časa celo držal vodstvo, dejstvo, ki je v vedenju, da si je pred dvema tednoma zlomil zapestje, še toliko bolj hvale vredno. "Mislim, da sem izredno trdoživ. Poskušal sem čimbolje okrevati, mislim, da sem dirkal v najboljšem možnem fizičnem stanju, ki mi ga poškodba omogoča. Pokazal sem vse, kar sem imel," je po herosjki predstavi povedal Španec.
Po ponovnem začetku, ki ga je terjala huda nesreča Francesca Bagnaie se je odločil, da presedla na mehko zadnjo gumo, kar mu je prineslo odličen rezultatski napredek. "Odločitev mi je prinesla veliko pozitivnega, največ sprememb sem občutil pri zaviranju. Poskušal sem prehiteti vse dirkače, na koncu sem ujel Marqueza. Na žalost me je prehitel Digiannantonio, a tudi tretje mesto je zame kot zmaga," je povedal drugouvrščeni Martin, ki ima teoretično, a izredno majhno možnost za osvojitev naslova.
Prenos nedeljske dirke tokrat na POP TV in VOYO. Začnemo ob 15.10.
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