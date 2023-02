Bezzecchi pred vsemi na uvodnem testiranju

Končno gre zares. Testiranja v Sepangu naj bi že podala prvo oceno potencialnega razmerja moči pred začetkom motociklistične sezone, ki se prične marca na Portugalskem. Prvo uradno testiranje v Maleziji je najbolje opravil Italijan Marco Bezzecchi. Slednji je do najboljšega časa prišel prav v zaključku testiranja. Drugi najboljši čas uvodnega dne dogajanja v Sepangu je zabeležil Španec Maverick Vinales, ki je tako razbil dominantno Ducatijevo druščino. Za njim so se namreč zvrstili Italijana Enea Bastianini in Francesco Bagnaia ter Španec Jorge Martin. Če se po jutru dan pozna, se obeta nova sezona rdeče dominance.

