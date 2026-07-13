Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi prestal operacijo, cilja na vrnitev v Silverstone

Modena, 13. 07. 2026 14.08 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi je po tem, ko si je v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije po hudem padcu zlomil levo ključnico, v domovini uspešno prestal operacijo. Poškodba je bila le vrh gore vseh težav, v katerih se je v zadnjem času znašel Italijan. Dirkač Aprilie je na zadnjih štirih prizoriščih od skupno možnih 148 točk osvojil le 13, kar ga je stalo izgube prvega mesta v prvenstvu. Italijan cilja na vrnitev na prvi dirki po poletnem premoru v Veliki Britaniji v Silverstonu.

Vodstvo Aprilie je nekaj ur po novem grozljivem padcu Marca Bezzecchija v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije sporočilo, da je Italijan utrpel zlom leve ključnice, zaradi česar je bil primoran iti na poseg. Operacijo je v bolnišnici v Modeni opravil zdravnik Giuseppe Porcellini.

Marco Bezzecchi okreva po operaciji leve ključnice.
Marco Bezzecchi okreva po operaciji leve ključnice.
FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Karavana MotoGP je s koncem nedeljske dirke v Nemčiji odšla na zaslužen poletni premor, ki ga bo Bezzecchi poskušal izkoristiti za čimprejšnje okrevanje in morebitno vrnitev na dirkališče v Veliki Britaniji v Silverstonu, ki bo prvo prizorišče po premoru med 7. in 9. avgustom.

Preberi še Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov

"Bezzecchi je prestal uspešno operacijo, ki jo je v univerzitetni bolnišnici v Sassuolu opravil dr. Giuseppe Porcellini; pri tem so naravnali in stabilizirali zlomljeno levo ključnico," so za predstavnike medijev sporočili iz vodstva Aprilie. In še dodali: "Čeprav je še prezgodaj za določitev natančne časovnice okrevanja, upamo, da se bo Marco vrnil na stezo na naslednji dirki za VN v Silverstonu. Vendar pa bo natančnejša prognoza podana v prihodnjih dneh, odvisno od razvoja njegovega kliničnega stanja."

Preberi še Ogura: Zdaj spadam med kandidate za naslov

Bezzecchi na zadnjih štirih nedeljskih dirkah zapored ni osvojil niti točke, kar je dalo možnost Jorgeju Martinu, Ai Oguri in Marcu Marquezu, da so ga pred poletnim premorom prehiteli v skupnem seštevku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp Marco Bezzecchi poškodba operacija zlomljena ključnica

Marc Marquez zmago na Sachsenringu proslavil v slogu Norvežanov

24ur.com Bezzecchi izkoristil težave Quartararoja in deklasiral konkurenco
24ur.com Rossi: Po odličnih kvalifikacijah je bila dirka v Silverstonu novo boleče spoznanje
24ur.com Sprint dirka za pozabo za Bezzecchija, ki je razkril, kaj vse je šlo narobe
24ur.com Bagnaia zmagovalec sprinta pred Oguro, Bezzecchi končal v pesku
24ur.com Tekmovalca sta ga skoraj sklatila na tla, ciljno črto nato prečkal vzvratno
24ur.com Napoli rešil točko proti predzadnji Veroni, Inter odpravil Parmo
24ur.com Bagnaia na festivalu padcev znova v pesku, Rins prepričljivo zmagal
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AyrtonS
13. 07. 2026 14.22
Uspešno rehabilitacijo in povratek nazaj na steze
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
vizita
Portal
3 kilograme v 4 dneh? Dieta, ki vključuje najbolj zdrav obrok na svetu, očisti črevesje in pospeši prebavo
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
cekin
Portal
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
moskisvet
Portal
Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804