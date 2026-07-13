Bezzecchi prestal operacijo, cilja na vrnitev v Silverstone

Vodstvo Aprilie je nekaj ur po novem grozljivem padcu Marca Bezzecchija v kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije sporočilo, da je Italijan utrpel zlom leve ključnice, zaradi česar je bil primoran iti na poseg. Operacijo je v bolnišnici v Modeni opravil zdravnik Giuseppe Porcellini.

Marco Bezzecchi okreva po operaciji leve ključnice. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Karavana MotoGP je s koncem nedeljske dirke v Nemčiji odšla na zaslužen poletni premor, ki ga bo Bezzecchi poskušal izkoristiti za čimprejšnje okrevanje in morebitno vrnitev na dirkališče v Veliki Britaniji v Silverstonu, ki bo prvo prizorišče po premoru med 7. in 9. avgustom.

"Bezzecchi je prestal uspešno operacijo, ki jo je v univerzitetni bolnišnici v Sassuolu opravil dr. Giuseppe Porcellini; pri tem so naravnali in stabilizirali zlomljeno levo ključnico," so za predstavnike medijev sporočili iz vodstva Aprilie. In še dodali: "Čeprav je še prezgodaj za določitev natančne časovnice okrevanja, upamo, da se bo Marco vrnil na stezo na naslednji dirki za VN v Silverstonu. Vendar pa bo natančnejša prognoza podana v prihodnjih dneh, odvisno od razvoja njegovega kliničnega stanja."

Bezzecchi na zadnjih štirih nedeljskih dirkah zapored ni osvojil niti točke, kar je dalo možnost Jorgeju Martinu, Ai Oguri in Marcu Marquezu, da so ga pred poletnim premorom prehiteli v skupnem seštevku.