'Pri Aprilii so mi rekli, naj ta konec tedna ne pričakujem preveč'

Za italijanskega dirkača Marca Bezzecchija se je konec tedna v Avstriji razpletel veliko bolje, kot si je lahko predstavljal po petkovih treningih. Prvi dan dirkaškega vikenda je namreč končal daleč od najboljše deseterice in posledično uvrstitve v hitrejšo skupino. A po dolgih urah trdega dela v garaži se mu je uspelo vrniti v boj za najboljša mesta; dobil je sobotne kvalifikacije, na nedeljski dirki pa je stopil na najnižjo stopničko.

Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu

Po 18. mestu na popoldanskem petkovem treningu si Marco Bezzecchi zagotovo ni mislil, da bo ta konec tedna ugledal zmagovalni oder. Prvi dan dirkaškega vikenda je za uvrstitvijo v hitrejšo skupino zaostal za slabih sedem desetink sekunde in zdelo se je že, da v Spielbergu ne bo mogel poseči po najvišjih mestih.

A na sobotnih kvalifikacijah je Italijan presenetil in si, potem ko se je prebil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, zagotovil prvi 'pole position' po skoraj dveh letih.

Na sprintu najboljšega startnega položaja ni uspel unovčiti za uvrstitev na stopničke, mu pa je to uspelo na nedeljski dirki, ko je osvojil tretje mesto. "Ni se bilo lahko pobrati po težkem petku, toda ostali smo mirni in vsak večer smo zelo dobro delali v garaži. Na srečo smo uspeli storiti nekaj korakov naprej. Sploh v kvalifikacijah, lepo je bilo po dolgem času spet biti na pole positionu, sploh se ne spomnim več, kdaj sem bil nazadnje," je po dirki dejal Bezzecchi.

Marco Bezzecchi je na VN Avstrije zasedel tretje mesto

Na dirki mu je lep čas dobro kazalo tudi v boju za zmago. Vodil je vse do zadnjih desetih krogov, ko ga je iz vodstva izrinil zmagovalec dirke Marc Marquez. Kasneje je še eno mesto izgubil tudi proti novincu Ferminu Aldeguerju, a to mu ni pretirano pokvarilo dobre volje.

"Bila je dobra dirka, zelo sem se zabaval, vedno se je lepo boriti s temi fanti. Na žalost sem sredi dirke začutil manjšo težavo na motociklu in moral sem nekoliko upočasniti. Na tisti točki sem bil malo pred Marcom; vedel sem, da on dobro nadzoruje razliko, toda jaz sem počel isto," je svoje doživljanje dirke z mediji v Spielbergu delil Italijan, omenjenih težav z motociklom pa ni želel podrobneje opisati.

Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu

"V enem trenutku dirke pa me je Marc takoj ujel in ko sem ga zaslišal, sem vedel, da me lahko prehiti, zato sem se mu skušal upirati na zaviranju, a to ni bilo dovolj. Ko me je prehitel, sem poskušal napasti nazaj in imela sva dober dvoboj, vendar na žalost ne za dolgo. In nato, ko je bil Marc pred mano, sem videl, da se mi iz ozadja hitro približuje Fermin in takoj sem si rekel, da bom zagotovo tretji," razplet nedeljske preizkušnje Bezzecchija na koncu ni presenetil.

Doseženi uspeh - tretje mesto in zmaga v kvalifikacijah - njemu in tudi moštvu Aprilie pomeni še toliko več, saj steza v Spielbergu ne ustreza njihovemu motociklu. Na Red Bull Ringu so v preteklosti vedno imeli veliko težav, na stopničke pa se vse do letos tu niso uspeli uvrstiti.

Marco Bezzecchi se je zelo razveselil stopničk v Spielbergu.