'Pri Aprilii so mi rekli, naj ta konec tedna ne pričakujem preveč'

Po 18. mestu na popoldanskem petkovem treningu si Marco Bezzecchi zagotovo ni mislil, da bo ta konec tedna ugledal zmagovalni oder. Prvi dan dirkaškega vikenda je za uvrstitvijo v hitrejšo skupino zaostal za slabih sedem desetink sekunde in zdelo se je že, da v Spielbergu ne bo mogel poseči po najvišjih mestih.
A na sobotnih kvalifikacijah je Italijan presenetil in si, potem ko se je prebil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, zagotovil prvi 'pole position' po skoraj dveh letih.
Na sprintu najboljšega startnega položaja ni uspel unovčiti za uvrstitev na stopničke, mu pa je to uspelo na nedeljski dirki, ko je osvojil tretje mesto.
"Ni se bilo lahko pobrati po težkem petku, toda ostali smo mirni in vsak večer smo zelo dobro delali v garaži. Na srečo smo uspeli storiti nekaj korakov naprej. Sploh v kvalifikacijah, lepo je bilo po dolgem času spet biti na pole positionu, sploh se ne spomnim več, kdaj sem bil nazadnje," je po dirki dejal Bezzecchi.
Na dirki mu je lep čas dobro kazalo tudi v boju za zmago. Vodil je vse do zadnjih desetih krogov, ko ga je iz vodstva izrinil zmagovalec dirke Marc Marquez. Kasneje je še eno mesto izgubil tudi proti novincu Ferminu Aldeguerju, a to mu ni pretirano pokvarilo dobre volje.
"Bila je dobra dirka, zelo sem se zabaval, vedno se je lepo boriti s temi fanti. Na žalost sem sredi dirke začutil manjšo težavo na motociklu in moral sem nekoliko upočasniti. Na tisti točki sem bil malo pred Marcom; vedel sem, da on dobro nadzoruje razliko, toda jaz sem počel isto," je svoje doživljanje dirke z mediji v Spielbergu delil Italijan, omenjenih težav z motociklom pa ni želel podrobneje opisati.
"V enem trenutku dirke pa me je Marc takoj ujel in ko sem ga zaslišal, sem vedel, da me lahko prehiti, zato sem se mu skušal upirati na zaviranju, a to ni bilo dovolj. Ko me je prehitel, sem poskušal napasti nazaj in imela sva dober dvoboj, vendar na žalost ne za dolgo. In nato, ko je bil Marc pred mano, sem videl, da se mi iz ozadja hitro približuje Fermin in takoj sem si rekel, da bom zagotovo tretji," razplet nedeljske preizkušnje Bezzecchija na koncu ni presenetil.
Doseženi uspeh - tretje mesto in zmaga v kvalifikacijah - njemu in tudi moštvu Aprilie pomeni še toliko več, saj steza v Spielbergu ne ustreza njihovemu motociklu. Na Red Bull Ringu so v preteklosti vedno imeli veliko težav, na stopničke pa se vse do letos tu niso uspeli uvrstiti.
"Ko smo prišli sem, so mi v Aprilii, zlasti šef Massimo Rivola, rekli, naj od konca tedna ne pričakujem preveč, ker so na tej stezi s tem motociklom vedno trpeli. In tudi smo trpeli, toda na srečo smo dobro opravili svoje delo in na koncu uspeli nekoliko nastaviti motocikel. Kot lahko vidite, to sicer še ni bilo dovolj, da bi lahko bili zares dobri, zlasti v zadnjem delu dirke, ko sta Marc in Fermin imela nekaj več. Toda lahko se vsaj borimo za najvišja mesta in uživamo v dirkanju v ospredju," je dirkaški konec tedna še povzel Bezzecchi.
Spregovoril pa je tudi o postopku privajanja na motocikel Aprilie, potem ko je tri leta dirkal na ducatiju. "Veliko sem moral delati, da sem se privadil na nov motocikel. To je normalno, ko zamenjaš motocikel, si od prej navajen početi določene stvari, toda to mogoče ne deluje na isti način, kot na prejšnjem motociklu. Zato sem se moral nekoliko prilagoditi, moral sem tudi spremeniti svoj položaj na motociklu."
