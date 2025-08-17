Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

'Pri Aprilii so mi rekli, naj ta konec tedna ne pričakujem preveč'

Spielberg, 17. 08. 2025 17.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Za italijanskega dirkača Marca Bezzecchija se je konec tedna v Avstriji razpletel veliko bolje, kot si je lahko predstavljal po petkovih treningih. Prvi dan dirkaškega vikenda je namreč končal daleč od najboljše deseterice in posledično uvrstitve v hitrejšo skupino. A po dolgih urah trdega dela v garaži se mu je uspelo vrniti v boj za najboljša mesta; dobil je sobotne kvalifikacije, na nedeljski dirki pa je stopil na najnižjo stopničko.

Več videovsebin
  • Vrhunci dirke motoGP za VN Avstrije
    06:07
    Vrhunci dirke motoGP za VN Avstrije
  • Vrhunci dirke razreda moto2
    03:56
    Vrhunci dirke razreda moto2
  • Vrhunci dirke razreda moto3
    02:29
    Vrhunci dirke razreda moto3
Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu
Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu FOTO: MotoGP

Po 18. mestu na popoldanskem petkovem treningu si Marco Bezzecchi zagotovo ni mislil, da bo ta konec tedna ugledal zmagovalni oder. Prvi dan dirkaškega vikenda je za uvrstitvijo v hitrejšo skupino zaostal za slabih sedem desetink sekunde in zdelo se je že, da v Spielbergu ne bo mogel poseči po najvišjih mestih. 

Preberi še Bezzecchi iz počasnejše skupine do prvega 'pole positiona' z Aprilio

A na sobotnih kvalifikacijah je Italijan presenetil in si, potem ko se je prebil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, zagotovil prvi 'pole position' po skoraj dveh letih. 

Preberi še Marc Marquez še vedno razred zase, prvič v karieri slavil tudi v Spielbergu

Na sprintu najboljšega startnega položaja ni uspel unovčiti za uvrstitev na stopničke, mu pa je to uspelo na nedeljski dirki, ko je osvojil tretje mesto.

"Ni se bilo lahko pobrati po težkem petku, toda ostali smo mirni in vsak večer smo zelo dobro delali v garaži. Na srečo smo uspeli storiti nekaj korakov naprej. Sploh v kvalifikacijah, lepo je bilo po dolgem času spet biti na pole positionu, sploh se ne spomnim več, kdaj sem bil nazadnje," je po dirki dejal Bezzecchi.

Marco Bezzecchi je na VN Avstrije zasedel tretje mesto
Marco Bezzecchi je na VN Avstrije zasedel tretje mesto FOTO: MotoGP

Na dirki mu je lep čas dobro kazalo tudi v boju za zmago. Vodil je vse do zadnjih desetih krogov, ko ga je iz vodstva izrinil zmagovalec dirke Marc Marquez. Kasneje je še eno mesto izgubil tudi proti novincu Ferminu Aldeguerju, a to mu ni pretirano pokvarilo dobre volje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bila je dobra dirka, zelo sem se zabaval, vedno se je lepo boriti s temi fanti. Na žalost sem sredi dirke začutil manjšo težavo na motociklu in moral sem nekoliko upočasniti. Na tisti točki sem bil malo pred Marcom; vedel sem, da on dobro nadzoruje razliko, toda jaz sem počel isto," je svoje doživljanje dirke z mediji v Spielbergu delil Italijan, omenjenih težav z motociklom pa ni želel podrobneje opisati.

Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu
Marco Bezzecchi po dirki v Spielbergu FOTO: MotoGP

"V enem trenutku dirke pa me je Marc takoj ujel in ko sem ga zaslišal, sem vedel, da me lahko prehiti, zato sem se mu skušal upirati na zaviranju, a to ni bilo dovolj. Ko me je prehitel, sem poskušal napasti nazaj in imela sva dober dvoboj, vendar na žalost ne za dolgo. In nato, ko je bil Marc pred mano, sem videl, da se mi iz ozadja hitro približuje Fermin in takoj sem si rekel, da bom zagotovo tretji," razplet nedeljske preizkušnje Bezzecchija na koncu ni presenetil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Doseženi uspeh - tretje mesto in zmaga v kvalifikacijah - njemu in tudi moštvu Aprilie pomeni še toliko več, saj steza v Spielbergu ne ustreza njihovemu motociklu. Na Red Bull Ringu so v preteklosti vedno imeli veliko težav, na stopničke pa se vse do letos tu niso uspeli uvrstiti. 

Marco Bezzecchi se je zelo razveselil stopničk v Spielbergu.
Marco Bezzecchi se je zelo razveselil stopničk v Spielbergu. FOTO: MotoGP

"Ko smo prišli sem, so mi v Aprilii, zlasti šef Massimo Rivola, rekli, naj od konca tedna ne pričakujem preveč, ker so na tej stezi s tem motociklom vedno trpeli. In tudi smo trpeli, toda na srečo smo dobro opravili svoje delo in na koncu uspeli nekoliko nastaviti motocikel. Kot lahko vidite, to sicer še ni bilo dovolj, da bi lahko bili zares dobri, zlasti v zadnjem delu dirke, ko sta Marc in Fermin imela nekaj več. Toda lahko se vsaj borimo za najvišja mesta in uživamo v dirkanju v ospredju," je dirkaški konec tedna še povzel Bezzecchi.

Spregovoril pa je tudi o postopku privajanja na motocikel Aprilie, potem ko je tri leta dirkal na ducatiju. "Veliko sem moral delati, da sem se privadil na nov motocikel. To je normalno, ko zamenjaš motocikel, si od prej navajen početi določene stvari, toda to mogoče ne deluje na isti način, kot na prejšnjem motociklu. Zato sem se moral nekoliko prilagoditi, moral sem tudi spremeniti svoj položaj na motociklu."

motogp vn avstrije spielberg marco bezzecchi
Naslednji članek

Marc Marquez še vedno razred zase, prvič v karieri slavil tudi v Spielbergu

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089