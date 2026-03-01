Naslovnica
MotoGP

Bezzecchi razred zase, Acosta z drugim mestom ubranil vodstvo v SP

Buriram, 01. 03. 2026 09.27 pred 3 minutami 4 min branja 34

Avtor:
Ž.Ž.
Marco Bezzecchi

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi je veliki zmagovalec prve letošnje dirke prvenstva motoGP. S prvega startnega položaja je vodil od starta do ciljne črte, ki jo je prečkal več kot pet sekund pred Pedrom Acosto. Na najnižjo stopničko je tako kot na sobotnem sprintu stopil Raul Fernandez. Acosta je z drugim mestom zadržal vodstvo v skupnem seštevku, pred Bezzecchijem ima sedem točk prednosti. To je bila prva dirka po letu 2021, na kateri med prvimi tremi ni bilo nobenega dirkača Ducatija.

Zmagovalec kvalifikacij Marco Bezzecchi je odlično potegnil s prvega startnega položaja in povedel v prvi ovinek.

Sprva je drugo mesto zasedal Marc Marquez, a tam ni zdržal dolgo. Znašel se je pod pritiskom dveh dirkačev Aprilie, najprej je mimo njega švignil Raul Fernandez, nato pa ga je začel ogrožati tudi Jorge Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bezzecchi je po dveh krogih zasledovalcem pobegnil na več kot sekundo, na drugem mestu pa se je utrdil Fernandez. Na tretje mesto se je prebil Martin, medtem ko je Marqueza na peto potisnil Pedro Acosta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bezzecchi in Fernandez sta dirkala vsak v svojem svetu, za njima pa se je med špansko trojico razvnel ogorčen boj za najnižjo stopničko, ki ga je dobil Acosta. Zmagovalec sobotnega sprinta se je prebil na tretje mesto in se je odpeljal Marquezu in Martinu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če se je zdelo, da je drugo mesto oddano, pa je Fernandezu v zadnjih krogih pohajala sapa in Acosta ga je povsem dohitel. Približal se je tudi Marquez, a mu je boj za stopničke preprečila prazna guma, zaradi katere je dirko končal v garaži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za to pa se ni zmenil Acosta, bil je vidno hitrejši od Fernandeza in se uspešno prebil mimo njega. Dirkač poltovarniške Aprilie ni zmogel odgovoriti, hitro je izgubil stik z rojakom in dirko tako kot sobotni sprint končal na tretjem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na četrtem in petem mestu sta dirko končala Martin in Ai Ogura, s tem pa potrdila dominanco Aprilie na prvem prizorišču sezone. Najvišje uvrščeni Ducatijev dirkač je bil Fabio Di Giannantonio na šestem mestu, sedmi je bil Brad Binder, osmi pa Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia je preizkušnjo končal na devetem mestu, Luca Marini pa je bil po okvari Joana Mira na desetem mestu najboljša Honda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Točke so osvojili še Johann Zarco, Enea Bastianini, brazilski novinec Diogo Moreira ter Yamahina dirkača Fabio Quartararo in Alex Rins.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Včeraj sem storil majhno napako, ki je imela velike posledice, zato je bilo pomembno, da sem danes uspel popraviti vtis. Moj dirkaški ritem s pnevmatiko srednje trdote je bil odličen, dobro smo oddelali celoten konec tedna, zato sem vedel, da sem lahko hiter, če bom le spredaj. Potrudil sem se, da sem dobro startal in motocikel je deloval popolno, za kar se moram zahvaliti svoji ekipi," je bil presrečen Bezzecchi. 

Postal je prvi dirkač Aprilie, ki je osvojil tri zaporedne nedeljske zmage - lansko sezono je namreč sklenil s slavjem v Portimau in Valencii.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moramo biti zadovoljni, motocikel deluje odlično. Spomnim se, kako slabo nam je šlo na tem dirkališču lani, mučili smo se, da smo sploh prišli do točk, tokrat pa smo dvakrat zapored stali na stopničkah, zato moramo biti presrečni. Želel bi se zahvaliti vsem, ki me podpirajo, saj lani sezone nisem začel najbolje, a smo preživeli in zdaj smo tukaj, kjer smo," je bil z drugim mestom zadovoljen Acosta, ki ostaja vodilni v skupnem seštevku.

To je bila prva dirka po VN Velike Britanije leta 2021, na kateri med prvimi tremi ni bilo niti enega dirkača Ducatija. 

"Bilo je zelo težko, zlasti v zadnjih petih ali šestih krogih. Dajal sem vse od sebe, toda moja zadnja pnevmatika je bila popolnoma uničena. A sezono smo začeli zelo dobro, tudi če nisem dirke končal tako, kot bi si želel, sem spet na stopničkah in osvojil pomembne točke. Želim le uživati v trenutku in se sprostiti. Vemo, da imamo potencial, delati moramo na tem, da ga vzdržujemo," je po dirki dejal Fernandez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirkače naslednja dirka čaka čez dva tedna v Braziliji, ki je novost na letošnjem dirkaškem koledarju. V Južno Ameriko se bo Acosta odpravil s sedmimi točkami prednosti pred Bezzecchijem, tretji Fernandez pa za rojakom zaostaja še za dve točki.

Martin je z zaostankom 14 točk četrti, sledijo Ogura, Binder, Di Giannantonio, Marc Marquez, Morbidelli in Bagnaia. Lanski podprvak Alex Marquez točk letos še ni osvojil, po neposrečenem sprintu, ki ga je končal na 11. mestu, se je na nedeljski dirki znašel v pesku in vknjižil novo ničlo.

