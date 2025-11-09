MotoGP
Bezzecchi: To je bila sezona velikih spoznanj in učenja
Marco Bezzecchi je lahko zadovoljen s potekom letošnje sezone. V pogovoru z Evo Koderman Pavc je Italijan spregovoril o številnih aktualnih stvareh in izpostavil, da je bila sezona 2025 zanj sezona številnih koristnih spoznanj in učenja od najboljših.
