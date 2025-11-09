Svetli način
MotoGP

Bezzecchi: To je bila sezona velikih spoznanj in učenja

Portimao, 09. 11. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 58 minutami

Eva Koderman Pavc , A.V.
Marco Bezzecchi je lahko zadovoljen s potekom letošnje sezone. V pogovoru z Evo Koderman Pavc je Italijan spregovoril o številnih aktualnih stvareh in izpostavil, da je bila sezona 2025 zanj sezona številnih koristnih spoznanj in učenja od najboljših.

Jezdimir...hehehe
09. 11. 2025 15.08
+1
Čestitke Bezzecchiju za suvereno zmago na kar eni Vespi med tem ko raznim Marquezom niti daleč najboljši Ducati ni več dovolj...ker hud udarec tistim parim pokvarjenim podrepnikom, neprecenljivo in nepozabno brez debate...hehehe
