Mati Marca Bezzecchija odpeljala krog s svojim sinom: Nikoli več!

Številni sedanji in nekdanji dirkači Aprilie so se prejšnji konec tedna zbrali na dirkališču v Misanu na dogodku Aprilia All Stars. Ob tej priložnosti so se družili z mediji in se pred nekaj tisoč navijači tudi pomerili na stezi, preizkušnjo pa je dobil Marco Bezzecchi. Na motociklu se je imela priložnost peljati tudi njegova mati, zmagovalec dirke v Silverstonu jo je zapeljal na en krog po dirkališču in jo s svojo vožnjo tudi konkretno prestrašil.