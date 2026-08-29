Bezzecchi z rekordom napovedal napad na Marquezovo prevlado v Aragoniji

Po tritedenskem premoru so znova zahrumeli motorji karavane MotoGP, in sicer na treningu pred dirkaškim koncem tedna v Aragoniji. Ta se je končal presenetljivo - z najboljšim časom Marca Bezzecchija. Aktualni prvak Marc Marquez, ki je na tej stezi povsem dominiral v zadnjih letih in skupno med elito zmagal že sedemkrat, se je moral zadovoljiti s tretjim časom.

Španec je sicer vozil z nekoliko rezerve, kar je opazil in izpostavil tudi rekordni Italijan: "Mislim, da Marc lahko vozi hitreje, kar je tudi že dokazal. Na treningih je odpeljal zgolj en super hiter krog. Verjamem, da bo za zmago treba prehiteti njega," je po treningih povedal Bezzecchi.

Razlike na vrhu so zelo majhne. Italijana in oba brata Marquez ločijo le tri stotinke. Vodilni v prvenstvu Jorge Martin se prvič na tej stezi z Aprilio s sedmim časom še išče, Francesco Bagnaia, ki je na tej stezi dosegel svojo prvo zmago med elito, pa je pogorel s 13. časom.

Kakšen pa bo rezultat sobotnih kvalifikacij in sprint dirke? Odgovor boste dobili na Kanalu A in VOYO. S tretjim prostim treningom razreda Moto3 na VOYO začnemo že ob 8.40. Kvalifikacije kraljevega razreda bodo na sporedu ob 10.45, sprint dirka pa ob 14.55.