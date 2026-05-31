Bezzecchi zmago v Mugellu 'sanjal od otroštva'

Marco Bezzecchi je na osmem prizorišču sezone začel z najboljšega startnega položaja, že v prvem ovinku pa ga je presenetil moštveni kolega Jorge Martin . Ta na veselje občinstva ni bil dolgo v vodstvu, po prepoznem oviranju v prvem ovinku drugega kroga sta ga prehitela Bezzecchi in Francesco Bagnaia . Slednji je bil na čelu dirke do 14. kroga, ko ga je prehitel vodilni dirkač prvenstva, ki do ciljne črte vodstva ni izpustil iz rok.

"Odlično je, zelo sem vesel. Od otroštva sem sanjal o tem. Sem smo skupaj prihajali z mamo, očetom in sestrama in spremljali dirke. Tako da ja, res sem presrečen. Pole position je bil zelo dober, ta zmaga pa je še desetkrat boljša," je svoje misli strnil Bezzecchi, ki ima zdaj v skupnem seštevku 17 točk prednosti pred drugim Martinom.

Španec pravi, da je dal tokrat vse od sebe, kar pa ni zadostovalo za zmago. Ciljno črto je prečkal kot drugi. "Želel bi čestitati Marcu za izjemno strategijo in dirko. Dal sem sto odstotkov, ampak ni bilo dovolj. Na začetku dirke sem naredil nekaj napak in mislim, da sem s tem izgubil možnosti, da bi se boril za zmago. Kljub temu menim, da sem na pravi poti. Marco me potiska do mojih meja in lahko povem, da smo pri Aprilii kot ena velika družina," je povedal Martin, najboljši dirkač razreda MotoGP iz leta 2024.

Veselje italijanskih navijačev je s tretjim mestom dopolnil Bagnaia. Ta je bil velik del dirke v odličnem položaju za zmago, v drugem delu preizkušnje pa močno popustil in se moral za stopničke precej namučiti. "V 12. ovinku zadnjega kroga sem za seboj zaslišal motocikel, Ai Ogura se mi je zelo približal. Rekel sem si, da mu ne smem dati prostora. Načrt je bil pravilen, ampak katastrofa ni bila daleč. Če bi po takšni dirki v zadnjih trenutkih izgubil mesto na stopničkah, bi bilo res zelo slabo," je dejal Bagnaia.