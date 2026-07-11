Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi z izpahnjeno ključnico predčasno končal VN Nemčije

Sachsenring, 11. 07. 2026 11.25 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Š.Z.
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi je v Sachsenringu doživel hud padec in bil prisiljen predčasno končati kvalifikacije. Uradno gre za izpah leve ključnice. Operiran bo v Italiji. Bezecchi je že pred začetkom VN Nemčije dejal, da ni stoodstotno pripravljen in da so pretekli padci pustili posledice. Prenos sobotnega dogajanja na Kanalu A in VOYO.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Moto gp Marco Bezzecchi Sachsenringu

Kvalifikacije v Sachsenringu Marcu Marquezu

24ur.com Sprint dirka za pozabo za Bezzecchija, ki je razkril, kaj vse je šlo narobe
24ur.com Prvenstvo se obrača na glavo: Bezzecchi suspendiran za VN Češke
24ur.com Težavam Martina ni videti konca: po zlomu ključnice ga čaka operacija
24ur.com Prepelič: Grd poraz, ki naj nam bo v poduk, da bo v sredo drugače
24ur.com Marquez: Ne sodite me po odločitvi v Sachsenringu
24ur.com Aktualni evropski prvaki doživeli hladen tuš proti Poljakom
24ur.com Šef Ducatija brani Bagnaio: Postal bo šampion
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
11. 07. 2026 12.06
Osebno bi rekel da je pod osebnim prevelikem pritisku. Ve da se lahko bori za naslov, ampak ne zna ta pritisk kompenzirat. Glede tega je naprimer Markec mojster, ne da je popolen, ampak od vseh najbolje kompenzira. Mogoče pa tt karma od focanja. Kdo bi vedel.
Odgovori
+2
4 2
Bananistanec
11. 07. 2026 13.04
Štiri sezone smo gledali kompenziranje
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804