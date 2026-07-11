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MotoGP
Bezzecchi z izpahnjeno ključnico predčasno končal VN Nemčije
Marco Bezzecchi je v Sachsenringu doživel hud padec in bil prisiljen predčasno končati kvalifikacije. Uradno gre za izpah leve ključnice. Operiran bo v Italiji. Bezecchi je že pred začetkom VN Nemčije dejal, da ni stoodstotno pripravljen in da so pretekli padci pustili posledice. Prenos sobotnega dogajanja na Kanalu A in VOYO.
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