Bezzecchi: Škoda, da v Indiji ni bilo 'dvojčka'

Marco Bezzecchi je slavil na novem motociklističnem prizorišču v indijskem Buddhu. Italijan je bil zelo hiter že na sprinterski dirki, ko je v zaključku tekme lovil tekmovalce pred njim, tudi kasnejšega zmagovalca Jorgeja Martina. "Škoda, cel vikend sem se počutil najhitrejšega v paddocku. Lahko bi VN končal z dvojčkom zmag," je med drugim za Corriere Dello Sport dejal nedeljski zmagovalec dirke. Tudi v Indiji je bila očitna prevlada Ducatija. Naslednja dirka bo že konec tedna v japonskem Motegiju.

Aktualni šampion in vodilni v prvenstvu Francesco Pecco Bagnaia je sedem krogov pred koncem, ko je vozil na drugem mestu, zdrsnil v zavoju in končal v pesku s točkovno ničlo na dirki v Indiji. S tem je tekmecem omogočil precej zanimivo nadaljevanje sezone, saj je zdaj vrh skupnega seštevka zelo zgoščen. Bagnaia je sicer še ostal v vodstvu z 292 točkami.

V kvalifikacijah se je poškodoval mlajši brat Marca Marqueza Alex. Dirkač ekipe Gresini Ducati je po padcu moral v bolnišnico, kjer so ugotovili zlom dveh reber, tako da v Indiji ni nastopal.

A Jorge Martin je zdaj povsem blizu, zaostaja le še 13 točk, Marco Bezzecchi pa je po zmagi zaostanek tudi zmanjšal, ta zdaj znaša 44 točk. Za Bezzecchija je bila nedeljska zmaga tudi tolažba za pokvarjeno soboto. Na novem prizorišču, kjer so imeli med kvalifikacijami in sobotno sprintersko dirko prireditelji težave z nalivi in so morali spreminjati urnik, je namreč po startu vanj trčil Luca Marini in ga sklatil na tla. Bezzecchi se je sicer pobral in nadaljeval, toda višje kot do petega mesta ni mogel, zmagal pa je Martin pred Bagnaio.

icon-expand Marco Bezzecchi FOTO: AP

Bezzecchi je najboljše startno mesto iz kvalifikacij za razliko od sprinterske dirke v nedeljo spremenil v dober začetek, izognil se je tekmecem, ki bi mu lahko prekrižali načrte, ter se dokaj hitro oddaljil in nato do konca nadzoroval dogajanje.

Start sprinterske dirke so morali prestaviti zaradi slabih vremenskih razmer in dežja, ki je ob predvidenem začetku zajel območje. Ko so lahko vendarle začeli, pa se je že takoj zapletlo za Bezzecchija, ki je v SP na tretjem mestu in ima še možnosti za boj za naslov prvaka. Že v prvem zavoju je vanj trčil Marini in ga zbil v pesek.

Ko je ostal brez največjega tekmeca v sezoni, Bagnaie, pa so se odprla vrta še za kaj več tudi v seštevku sezone, saj je razlika realno ulovljiva. V boju za naslov pa bo verjetno ostala le trojica Bagnaia-Martin-Bezzecchi, saj četrti Brad Binder za Bagnaio zaostaja sto točk. "Vesel sem, da mi je uspelo. Že na sprinterski sem vedel, da sem hiter, a se ni dobro končalo. Danes sem si lahko hitro privozil prednost in mirno nadaljeval, motor je bil odličen, hvala ekipi. To zmago posvečam dobremu prijatelju, ki je umrl pred nekaj dnevi," je za Corriere Dello Sport še dejal zmagovalec VN Indije.

A Bezzecchi se ni predal, pobral je motocikel in nadaljeval. Dokazal je, da zmaga v kvalifikacijah ni bila naključje, zelo hitro se je prebijal naprej in bil kmalu med deseterico, ki v sprinterski dirki dobi točke. Na koncu je bil peti, krog ali dva pred koncem je celo kazalo, da bi se lahko vmešal v boj za stopničke. A vodilna trojica je imela vendarle preveliko prednost, tako da je Martin dokaj zanesljivo slavil. Bagnaia je prav tako zanesljivo vozil na drugem mestu, tretji pa je bil Marc Marquez, ki je imel sicer nekaj dela z Južnoafričanom Bradom Binderjem. A je slednji nazadnje ostal četrti in za seboj zadržal prodornega Bezzecchija.

icon-expand Jorge Martin, Marco Bezzecchi in Fabio Quartararo na razglasitvi najboljših po VN Indije FOTO: AP

"Bil sem zelo hiter že na sprinterski dirki. Tekmeci spredaj so bili lahko srečni, je bil danes hiter, imel sem srečo, da ni bilo neposrednega obračuna. Pomembno je, da sem bil spet hiter in vse te sobotne informacije so bile pomembne za nedeljsko dirko," je bil po zmagi na VN Indije zadovoljen Bezzecchi, ki se otepa vprašanj, vezanih na boj za laskavi naslov. "Koliko dirk je še pred nami?" se je za Corriere Dello Sport spraševal 24-letni Italijan in takoj ponudil razloge. "Skoraj pol sezone je pred nami. Ta azijska turneja bo sicer lahko že odločilna, toda v tem delu sveta bomo preživeli skoraj dva meseca in še veliko stvari se lahko zgodi. Je pa dober občutek, ko veš, da si hiter in tudi konkurenčen najboljšim in se tudi lahko boriš za najvišja mesta," je poudaril Bezz in pohvalil delo v garaži. "Brez teh požrtvovalnih fantov ne bi bilo ničesar. Hvala jim. Z odličnimi občutki odhajamo na Japonsko," je zaprl poglavje VN Indije junak nedeljske tekme.